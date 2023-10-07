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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Уимблдон
Мэнсфилд Таун - Уимблдон: обзор матча 07 октября 2023
Мэнсфилд Таун
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Уимблдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Уимблдон
84'
Замена
A. Sasu
️️️️
Д. Тилли
Замена
J. Gale
️️️️
Л. Экинс
70'
Замена
C. MacDonald
️️️️
W. Swan
70'
Замена
К. Джонсон
️️️️
J. Bowery
70'
66'
Желтая карточка
R. Johnson
54'
Желтая карточка
J. Currie
Желтая карточка
J. Bowery
51'
Замена
O. Clarke
️️️️
A. Lewis
46'
Замена
H. Boateng
️️️️
G. Maris
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
23
Джейк Ривс
ЦП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Мэнсфилд Таун
22
Каллум Джонсон
ПЗ
8
Ollie Clarke
ЦП
21
Hiram Boateng
ЦП
19
James Gale
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
2-1-1-5
44
Флинт
18
5
Брант
25
Рид
6
50
24
10
9
4-3-3
1
Басс
31
6
26
33
7
8
Литтл
23
Ривс
7
Тилли
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
9
22
Джонсон
22
Джонсон
9
18
8
8
18
10
21
21
10
7
Экинс
19
19
7
Экинс
24
12
12
24
7
Тилли
29
29
7
Тилли
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Уимблдон
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Уимблдон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
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