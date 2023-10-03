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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Милтон Кинс Донс
Уолсолл - Милтон Кинс Донс: обзор матча 03 октября 2023
Уолсолл
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Милтон Кинс Донс
Замена
Д. Мэтт
️️️️
Р. Тирни
88'
Замена
Т. Ноулз
️️️️
А. Оте
72'
69'
Замена
Д. Леко
️️️️
J. Payne
68'
Замена
М. Деннис
️️️️
E. Harrison
67'
Желтая карточка
К. Норман
66'
Желтая карточка
А. Гилби
Желтая карточка
H. Williams
53'
Желтая карточка
И. Хатчинсон
41'
Желтая карточка
О. МакЭнти
27'
24'
Желтая карточка
E. Harrison
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
27
Мо Эиса
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
22
Кэмерон Норман
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
7
Том Ноулз
ПВ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
2-2-5
5
Дэниелс
6
МакЭнти
24
26
Тирни
15
Оте
34
21
Хатчинсон
8
15
4-1-5
1
4
26
Стюарт
16
О'Хора
3
Харви
10
27
Эиса
22
Норман
4
8
Гилби
19
15
Оте
7
Ноулз
7
Ноулз
15
Оте
26
Тирни
9
Мэтт
9
Мэтт
26
Тирни
19
19
Деннис
19
Деннис
19
10
17
Леко
17
Леко
10
Остались в запасе
Уолсолл
Милтон Кинс Донс
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
12
Джо Фоулкс
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Уолсолл - Милтон Кинс Донс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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Милтон Кинс Донс
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Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
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2019.09.26 10:54
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