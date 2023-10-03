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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Суиндон Таун
Ноттс Каунти - Суиндон Таун: обзор матча 03 октября 2023
Ноттс Каунти
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Суиндон Таун
10'
Д. МакГолдрик
35'
M. Langstaff (П)
37'
Д. Кроули
49'
T. Shade
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Суиндон Таун
Желтая карточка
Д. Джонс
90'
+1
Желтая карточка
J. O'Brien
83'
Замена
J. Morias
️️️️
Д. МакГолдрик
77'
Замена
C. Rawlinson
️️️️
A. Baldwin
76'
Замена
J. O'Brien
️️️️
M. Palmer
76'
72'
Желтая карточка
R. Hepburn-Murphy
Замена
S. Austin
️️️️
Д. Кроули
71'
69'
Замена
L. Kinsella
️️️️
G. McEachran
Замена
T. Adebayo-Rowling
️️️️
A. Nemane
69'
56'
Желтая карточка
T. Shade
49'
ГОЛ! 3:1!
T. Shade
Пас отдал
Р. Хаттон
46'
Замена
T. Shade
️️️️
T. Uwakwe
46'
Замена
J. Young
️️️️
Ч. Остин
ГОЛ! 3:0!
Д. Кроули
Пас отдал
Д. МакГолдрик
37'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
M. Langstaff
35'
Желтая карточка
Д. Босток
12'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГолдрик
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
4
Kyle Cameron
ЦЗ
2
Richard Brindley
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
18
Matt Palmer
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
20
George McEachran
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
32
Чарли Остин
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
17
Tyrese Shade
ЦП
4
Liam Kinsella
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
3-4-1-3
4
2
15
23
18
7
Кроули
15
Босток
10
Джонс
26
9
17
МакГолдрик
2-3-1-4
1
Махони
20
Блэйк-Трейси
28
12
20
29
10
Кемп
19
33
Хаттон
2
Годвин-Малифе
32
Остин
23
13
13
23
15
5
5
15
17
МакГолдрик
26
26
17
МакГолдрик
7
Кроули
8
8
7
Кроули
18
6
6
18
19
17
17
19
20
4
4
20
32
Остин
20
20
32
Остин
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Суиндон Таун
21
Sam Slocombe
ВР
14
Will Randall
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
14
Will Randall
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Ноттс Каунти - Суиндон Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
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2018.02.07 00:56
2
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2017.02.23 22:20
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
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2017.02.23 22:20
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