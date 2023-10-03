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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Аккрингтон Стэнли
Моркамб - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 03 октября 2023
Моркамб
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
64'
J. Connolly
70'
T. Leigh (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Аккрингтон Стэнли
Желтая карточка
Д. Бедо
87'
87'
Замена
L. Shipley
️️️️
R. Longelo
Замена
J. Davenport
️️️️
J. Taylor
78'
76'
Замена
A. Pickles
️️️️
T. Leigh
75'
Замена
D. Martin
️️️️
Д. Габбинс
Замена
А. Мейор
️️️️
Т. Блоксхэм
75'
Желтая карточка
J. Senior
72'
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
T. Leigh
65'
Желтая карточка
Ш. Уалли
ГОЛ! 1:0!
J. Connolly
Пас отдал
J. Slew
64'
Желтая карточка
Т. Блоксхэм
61'
61'
Желтая карточка
J. Andrews
56'
Замена
Ш. Уалли
️️️️
K. Mellor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
James Connolly
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
28
Michael Mellon
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
21
Джон МакКракен
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
2
Джо Притчард
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
19
Josh Andrews
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
19
Jacob Davenport
ЦП
21
Ethan Walker
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
3
Адам Мейор
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
7
Шоун Уалли
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
3-3-4
31
Мур
33
Тутонда
4
Бедо
4
28
18
34
Кинг
28
11
14
Блоксхэм
2
1-4-1-4
21
МакКракен
33
16
Вудс
24
10
2
Притчард
7
Нолан
4
16
Габбинс
11
19
18
19
19
18
14
Блоксхэм
3
Мейор
3
Мейор
14
Блоксхэм
10
3
3
10
4
7
Уалли
7
Уалли
4
24
15
15
24
16
Габбинс
22
22
16
Габбинс
Остались в запасе
Моркамб
Аккрингтон Стэнли
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
21
Ethan Walker
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
61
Jack McIntyre
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
21
Ethan Walker
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Моркамб - Аккрингтон Стэнли
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Аккрингтон Стэнли
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2025.01.11 19:56
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2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
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2020.01.28 07:44
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