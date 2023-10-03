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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Рексхэм
Мэнсфилд Таун - Рексхэм: обзор матча 03 октября 2023
Мэнсфилд Таун
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Рексхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Рексхэм
90'
+2
Замена
С. Долби
️️️️
П. Маллин
85'
Замена
С. Флетчер
️️️️
O. Palmer
Замена
H. Boateng
️️️️
G. Maris
75'
71'
Замена
Э. Кэннон
️️️️
J. Jones
69'
Желтая карточка
Д. Эванс
Замена
J. Gale
️️️️
O. Clarke
63'
Желтая карточка
B. Cargill
19'
Желтая карточка
O. Clarke
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Луис Рид
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Мэнсфилд Таун
22
Каллум Джонсон
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
2-2-5
18
44
Флинт
25
Рид
8
7
Экинс
6
12
10
9
1-3-5
13
Оконкво
17
Менди
6
12
Эванс
16
МакКлин
10
Маллин
6
24
18
28
10
21
21
10
8
19
19
8
24
7
Кэннон
7
Кэннон
24
10
Маллин
10
Долби
10
Долби
10
Маллин
28
26
Флетчер
26
Флетчер
28
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Рексхэм
22
Каллум Джонсон
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
33
Mark Howard
ВР
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
22
Каллум Джонсон
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Рексхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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