Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Уимблдон
Хэрроджейт - Уимблдон: обзор матча 03 октября 2023
Хэрроджейт
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Уимблдон
6'
О. Бугиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Уимблдон
90'
+1
Желтая карточка
Г. Пелл
Желтая карточка
Р. МакДональд
89'
86'
Замена
J. Ball
️️️️
Д. Тилли
83'
Желтая карточка
А. Литтл
Желтая карточка
Л. Гибсон
79'
77'
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
Замена
L. Armstrong
️️️️
G. Thomson
66'
Замена
J. Daly
️️️️
Д. Сиви
59'
59'
Замена
J. Neufville
️️️️
A. Sasu
Замена
J. March
️️️️
С. Фоларин
54'
6'
ГОЛ! 0:1!
О. Бугиль
Пас отдал
Д. Тилли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
44
Josh Falkingham
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
3
Род МакДональд
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
23
Джейк Ривс
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
6
Warren Burrell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
6
James Ball
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
2-3-5
2
О'Коннор
30
Гибсон
2
Рэмси
10
14
Сиви
7
1
12
Фоларин
3
МакДональд
8
4-3-3
1
Басс
6
26
33
31
23
Ривс
8
Литтл
29
7
Тилли
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
14
Сиви
11
11
14
Сиви
12
Фоларин
9
9
12
Фоларин
7
59
59
7
29
7
7
29
7
Тилли
6
6
7
Тилли
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
Остались в запасе
Хэрроджейт
Уимблдон
38
Lewis Thomas
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
6
Warren Burrell
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Lee Brown
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
6
Warren Burrell
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Lee Brown
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Хэрроджейт - Уимблдон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Новости команд
Все
Хэрроджейт
Уимблдон
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+