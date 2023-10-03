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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Бэрроу
Гримсби Таун - Бэрроу: обзор матча 03 октября 2023
Гримсби Таун
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Бэрроу
37'
Д. Роуз
75'
D. Wilson
79'
S. Foley
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Бэрроу
Замена
Р. Пайк
️️️️
Д. Роуз
85'
80'
Замена
R. Feely
️️️️
G. Ray
79'
ГОЛ! 2:1!
S. Foley
Пас отдал
Д. Гарнер
ГОЛ! 2:0!
D. Wilson
Пас отдал
Д. Эндрюс
75'
Замена
H. Clifton
️️️️
K. Conteh
74'
Замена
D. Wilson
️️️️
A. Eisa
74'
72'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
T. Warren
Замена
N. Maher
️️️️
O. Khan
63'
58'
Замена
S. Foley
️️️️
R. Gotts
57'
Замена
L. Stephenson
️️️️
D. Campbell
57'
Замена
E. Acquah
️️️️
D. Telford
45'
+3
Желтая карточка
Д. Честер
ГОЛ! 1:0!
Д. Роуз
Пас отдал
М. Эфете
37'
Желтая карточка
K. Conteh
32'
Пенальти не реализован!
A. Eisa
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Мичи Эфете
ЦЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
33
Otis Khan
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
16
Dean Campbell
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Гримсби Таун
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
15
Harry Clifton
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
34
Бен Уитфилд
ЦП
27
Luca Stephenson
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
28
R. Feely
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
3-3-4
1
Иствуд
24
Эфете
44
5
6
Эндрюс
22
8
33
32
Роуз
7
6
4-5
21
22
8
17
Честер
19
Гарнер
29
15
6
11
Ньюби
33
31
31
33
22
15
15
22
7
25
25
7
32
Роуз
15
Пайк
15
Пайк
32
Роуз
21
34
Уитфилд
34
Уитфилд
21
16
27
27
16
22
16
16
22
15
28
28
15
19
33
33
19
Остались в запасе
Гримсби Таун
Бэрроу
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Гримсби Таун - Бэрроу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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