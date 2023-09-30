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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Мэнсфилд Таун
Гиллинхэм - Мэнсфилд Таун: обзор матча 30 сентября 2023
Гиллинхэм
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Мэнсфилд Таун
2'
М. Бонн
36'
D. Keillor-Dunn
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Мэнсфилд Таун
Желтая карточка
S. Ogie
90'
+5
90'
+4
Замена
J. Gale
️️️️
D. Keillor-Dunn
83'
Желтая карточка
D. Keillor-Dunn
Замена
Э. Надесан
️️️️
C. Mahoney
82'
80'
Замена
W. Swan
️️️️
O. Clarke
Замена
G. Lapslie
️️️️
D. Jefferies
63'
Желтая карточка
Д. Уильямс
59'
46'
Замена
B. Cargill
️️️️
C. MacDonald
Желтая карточка
С. Мэлони
40'
Желтая карточка
E. Coleman
37'
36'
ГОЛ! 1:1!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
O. Clarke
6'
Желтая карточка
C. MacDonald
ГОЛ! 1:0!
М. Бонн
Пас отдал
C. Mahoney
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Ethan Coleman
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
32
G. Lapslie
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Мэнсфилд Таун
22
Каллум Джонсон
ПЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
3-1-4-2
25
Тернер
23
2
Мэлони
2
Александер
6
Уилльямс
6
10
Уильямс
16
23
9
Бонн
22
2-1-2-5
44
Флинт
18
5
Брант
25
Рид
8
10
9
12
50
7
Экинс
16
32
32
16
23
24
Надесан
24
Надесан
23
12
6
6
12
8
24
24
8
50
19
19
50
Остались в запасе
Гиллинхэм
Мэнсфилд Таун
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
22
Каллум Джонсон
ПЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
Остались в запасе
22
Каллум Джонсон
ПЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Гиллинхэм - Мэнсфилд Таун
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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