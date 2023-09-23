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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Колчестер Юнайтед
Крю Александра - Колчестер Юнайтед: обзор матча 23 сентября 2023
Крю Александра
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
3'
C. Long
8'
C. Long (П)
53'
С. Товид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Колчестер Юнайтед
Замена
Э. Невитт
️️️️
C. Long
75'
Замена
O. Lunt
️️️️
Д. Пауэлл
74'
74'
Замена
J. Mingi
️️️️
К. Макгихан
Замена
Ч. Финни
️️️️
Ш. Трейси
57'
Замена
M. Holicek
️️️️
Д. Уайт
57'
53'
ГОЛ! 2:1!
С. Товид
Пас отдал
Д. Тэйлор
ГОЛ с пенальти! 2:0!
C. Long
8'
ГОЛ! 1:0!
C. Long
Пас отдал
М. Деметриу
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
3
Рио Адебизи
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
10
Джо Уайт
АП
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
5
Мики Деметриу
ЦФ
23
Джек Пауэлл
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
14
Noah Chilvers
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
11
Джейден Феврье
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
14
Чарли Финни
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
31
Donnell Thomas
ЦП
14
Том Хоппер
ЦФ
3-1-1-5
1
Дэвис
3
Адебизи
6
Оффорд
4
11
10
Уайт
5
Деметриу
9
19
Бейкер-Ричардсон
23
Пауэлл
10
Трейси
1-2-5
1
Гудман
30
5
8
Макгихан
5
34
Товид
9
Тэйлор
16
Рид
11
Феврье
10
Трейси
14
Финни
14
Финни
10
Трейси
10
Уайт
17
17
10
Уайт
23
Пауэлл
19
19
23
Пауэлл
9
20
Невитт
20
Невитт
9
8
Макгихан
4
4
8
Макгихан
Остались в запасе
Крю Александра
Колчестер Юнайтед
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
11
Аарон Роу
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
1
Tom Smith
ВР
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
31
Donnell Thomas
ЦП
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
11
Аарон Роу
ЦП
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
31
Donnell Thomas
ЦП
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Крю Александра - Колчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
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Колчестер Юнайтед
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
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