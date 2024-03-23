Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Ньюпорт Каунти
Бэрроу - Ньюпорт Каунти: обзор матча 23 марта 2024
Бэрроу
23.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
20'
К. Стоктон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Ньюпорт Каунти
88'
Замена
J. Waite
️️️️
Г. Чарсли
Замена
S. Foley
️️️️
D. Telford
86'
Замена
D. Worrall
️️️️
R. Gotts
86'
77'
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
Л. Пэйн
76'
Желтая карточка
H. Bright
Замена
Э. Ньюби
️️️️
Б. Уитфилд
75'
Замена
E. Acquah
️️️️
К. Стоктон
75'
Желтая карточка
G. Ray
72'
Замена
L. Stephenson
️️️️
T. Warren
69'
65'
Желтая карточка
Л. Пэйн
46'
Замена
J. Maxted
️️️️
N. Townsend
ГОЛ! 1:0!
К. Стоктон
Пас отдал
D. Telford
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
29
Paul Farman
(К)
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Ньюпорт Каунти
14
Harrison Bright
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
7
Гарри Чарсли
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
27
Luca Stephenson
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
27
David Worrall
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
Ньюпорт Каунти
29
Nelson Sanca
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
4-1-5
17
Честер
8
22
21
34
Уитфилд
28
19
13
Стоктон
16
15
2-1-3-1-4
27
Пэйн
14
8
Моррис
7
Чарсли
24
Уайлдиг
3
9
Эванс
47
23
17
1
21
27
27
21
19
16
16
19
34
Уитфилд
11
Ньюби
11
Ньюби
34
Уитфилд
22
27
27
22
13
Стоктон
33
33
13
Стоктон
7
Чарсли
11
11
7
Чарсли
1
1
1
1
27
Пэйн
31
Джефкотт
31
Джефкотт
27
Пэйн
Остались в запасе
Бэрроу
Ньюпорт Каунти
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
29
Nelson Sanca
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Остались в запасе
29
Nelson Sanca
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Бэрроу - Ньюпорт Каунти
1
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
12
Офсайды
9
3
Количество передач
304
320
Сейвы
2
1
Точность передач %
58
55
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 1
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Новости команд
Все
Бэрроу
Ньюпорт Каунти
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+