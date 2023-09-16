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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Моркамб
Гиллинхэм - Моркамб: обзор матча 16 сентября 2023
Гиллинхэм
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Моркамб
9'
G. Lapslie
23'
C. Mahoney
11'
M. Mellon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Моркамб
Замена
Р. МакКензи
️️️️
C. Mahoney
90'
+4
83'
Замена
К. Смит
️️️️
Я. Сонго'о
76'
Вторая желтая
M. Mellon
76'
Желтая карточка
D. Love
Замена
Э. Надесан
️️️️
М. Бонн
75'
Замена
Т. Николс
️️️️
Д. Уильямс
74'
66'
Замена
Д. Тутонда
️️️️
J. Senior
65'
Замена
E. Walker
️️️️
Э. Кинг
59'
Замена
J. Taylor
️️️️
Т. Блоксхэм
59'
Замена
J. Davenport
️️️️
J. Slew
Желтая карточка
Ш. Уилльямс
58'
52'
Желтая карточка
J. Connolly
39'
Желтая карточка
M. Mellon
Желтая карточка
Д. Уильямс
36'
ГОЛ! 2:1!
C. Mahoney
Пас отдал
E. Coleman
23'
11'
ГОЛ! 1:1!
M. Mellon
Пас отдал
J. Senior
ГОЛ! 1:0!
G. Lapslie
Пас отдал
E. Coleman
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Ethan Coleman
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
28
Michael Mellon
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
11
Jordan Slew
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
24
Янн Сонго'о
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
3-1-4-2
25
Тернер
23
2
Мэлони
2
Александер
6
Уилльямс
6
32
23
10
Уильямс
9
Бонн
22
2-2-5
31
Мур
4
4
Бедо
28
34
Кинг
2
2
24
Сонго'о
14
Блоксхэм
28
23
14
МакКензи
14
МакКензи
23
10
Уильямс
7
Николс
7
Николс
10
Уильямс
9
Бонн
24
Надесан
24
Надесан
9
Бонн
2
33
Тутонда
33
Тутонда
2
11
19
19
11
14
Блоксхэм
18
18
14
Блоксхэм
34
Кинг
21
21
34
Кинг
24
Сонго'о
17
Смит
17
Смит
24
Сонго'о
Остались в запасе
Гиллинхэм
Моркамб
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
21
Adam Smith
ВР
14
Christopher Stokes
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
14
Christopher Stokes
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Гиллинхэм - Моркамб
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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