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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Хэрроджейт
Брэдфорд Сити - Хэрроджейт: обзор матча 16 сентября 2023
Брэдфорд Сити
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Хэрроджейт
90+5'
Д. Уокер
78'
J. Daly
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Хэрроджейт
ГОЛ! 1:1!
Д. Уокер
Пас отдал
B. Halliday
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
M. Thomas Oxley
78'
ГОЛ! 0:1!
J. Daly
Пас отдал
L. Armstrong
Замена
R. Tulloch
️️️️
B. Pointon
75'
Замена
Т. Смит
️️️️
C. Afoka
75'
73'
Замена
Д. Сиви
️️️️
С. Фоларин
67'
Замена
L. Sutton
️️️️
G. Thomson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
5
Matthew Platt
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
37
Chisom Afoka
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
Хэрроджейт
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
3
Род МакДональд
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Брэдфорд Сити
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
28
Adam Wilson
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
6
Warren Burrell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
3-1-5
21
Льюис
29
Одуор
12
Ричардс
6
Стаббс
21
Смолвуд
17
23
7
Уокер
37
2
2-2-5
2
О'Коннор
30
Гибсон
2
Рэмси
10
59
3
МакДональд
44
7
12
Фоларин
23
77
77
23
37
29
Смит
29
Смит
37
7
17
17
7
12
Фоларин
14
Сиви
14
Сиви
12
Фоларин
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Хэрроджейт
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
28
Adam Wilson
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
38
Lewis Thomas
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
6
Warren Burrell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
28
Adam Wilson
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
6
Warren Burrell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Брэдфорд Сити - Хэрроджейт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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