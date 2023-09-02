Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Колчестер Юнайтед
Уолсолл - Колчестер Юнайтед: обзор матча 02 сентября 2023
Уолсолл
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Колчестер Юнайтед
65'
И. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Колчестер Юнайтед
Желтая карточка
R. Stirk
87'
Замена
D. Okagbue
️️️️
P. Farquharson
85'
Желтая карточка
F. Draper
78'
Желтая карточка
O. Evans
76'
72'
Замена
A. Kazeem
️️️️
Д. Феврье
72'
Замена
М. Бандейра
️️️️
У. Гринидж
Замена
J. Riley
️️️️
Т. Ноулз
71'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
Д. Мэтт
66'
ГОЛ! 1:0!
И. Хатчинсон
65'
54'
Желтая карточка
Д. Тэйлор
Желтая карточка
P. Farquharson
43'
36'
Замена
M. Jay
️️️️
A. Newby
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
7
Том Ноулз
ПВ
15
Liam Gordon
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
11
Джейден Феврье
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
30
Alex Newby
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
5
Zach Mitchell
ЦП
31
Donnell Thomas
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
27
Matt Jay
ЦФ
2-1-5
6
МакЭнти
5
Дэниелс
7
Ноулз
8
9
Мэтт
34
21
Хатчинсон
24
2-5
1
Гудман
4
22
Гринидж
30
34
Товид
9
Тэйлор
14
16
Рид
6
26
26
6
7
Ноулз
7
7
7
Ноулз
9
Мэтт
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
9
Мэтт
11
Феврье
30
30
11
Феврье
22
Гринидж
40
Бандейра
40
Бандейра
22
Гринидж
30
27
27
30
Остались в запасе
Уолсолл
Колчестер Юнайтед
1
Jackson Smith
ВР
26
Росс Тирни
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
1
Tom Smith
ВР
9
Bradley Ihionvien
ЦП
5
Zach Mitchell
ЦП
31
Donnell Thomas
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
26
Росс Тирни
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
9
Bradley Ihionvien
ЦП
5
Zach Mitchell
ЦП
31
Donnell Thomas
ЦП
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Уолсолл - Колчестер Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Новости команд
Все
Уолсолл
Колчестер Юнайтед
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+