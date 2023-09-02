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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Брэдфорд Сити
Мэнсфилд Таун - Брэдфорд Сити: обзор матча 02 сентября 2023
Мэнсфилд Таун
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Брэдфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Брэдфорд Сити
90'
+4
Желтая карточка
Д. Ойегоке
Замена
B. Cargill
️️️️
G. Maris
89'
81'
Желтая карточка
M. Platt
Замена
G. Williams
️️️️
O. Clarke
80'
80'
Замена
Д. Ойегоке
️️️️
E. Osadebe
Желтая карточка
J. Gale
75'
Замена
J. Gale
️️️️
W. Swan
72'
71'
Замена
R. Tulloch
️️️️
Д. Уокер
70'
Замена
M. Derbyshire
️️️️
Т. Смит
70'
Замена
Л. Райдхэлг
️️️️
Л. Ричардс
Желтая карточка
C. MacDonald
68'
60'
Замена
B. Pointon
️️️️
К. Одуор
55'
Желтая карточка
Д. Уокер
23'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
8
Ollie Clarke
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
17
Ciaran Kelly
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Мэнсфилд Таун
15
George Cooper
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
28
McKeal Abdullah
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
Брэдфорд Сити
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
23
Bobby Pointon
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
37
Chisom Afoka
ЦФ
1-1-2-5
44
Флинт
5
Брант
8
25
Рид
12
24
7
Экинс
10
9
3-2-5
21
Льюис
6
Стаббс
12
Ричардс
29
Одуор
6
21
Смолвуд
17
5
29
Смит
2
7
Уокер
8
2
2
8
10
6
6
10
24
19
19
24
12
Ричардс
3
Райдхэлг
3
Райдхэлг
12
Ричардс
6
33
Ойегоке
33
Ойегоке
6
29
Одуор
23
23
29
Одуор
29
Смит
27
27
29
Смит
7
Уокер
77
77
7
Уокер
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Брэдфорд Сити
15
George Cooper
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
28
McKeal Abdullah
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
13
Colin Doyle
ЦФ
37
Chisom Afoka
ЦФ
Остались в запасе
15
George Cooper
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
28
McKeal Abdullah
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
37
Chisom Afoka
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Брэдфорд Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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