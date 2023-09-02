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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Милтон Кинс Донс
Крю Александра - Милтон Кинс Донс: обзор матча 02 сентября 2023
Крю Александра
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
62'
К. Томас
69'
К. Бейкер-Ричардсон
90'
C. Long
8'
Д. Леко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Милтон Кинс Донс
Желтая карточка
Х. Дэвис
90'
+3
Желтая карточка
А. Роу
90'
+2
Желтая карточка
C. O'Riordan
90'
ГОЛ! 3:1!
C. Long
Пас отдал
А. Роу
90'
Замена
️️️️
Р. Адебизи
80'
79'
Замена
J. Payne
️️️️
Д. Девой
75'
Желтая карточка
А. Гилби
Замена
А. Роу
️️️️
К. Бейкер-Ричардсон
75'
ГОЛ! 2:1!
К. Бейкер-Ричардсон
69'
Замена
Д. Уайт
️️️️
К. Томас
63'
63'
Замена
J. Tomlinson
️️️️
Т. Смит
ГОЛ! 1:1!
К. Томас
Пас отдал
Ш. Трейси
62'
Желтая карточка
К. Томас
55'
Замена
Ш. Трейси
️️️️
Р. Куни
46'
37'
Замена
М. Дин
️️️️
A. Hunter
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Леко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
3
Рио Адебизи
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
5
Мики Деметриу
ЦФ
23
Джек Пауэлл
ЦФ
8
Конор Томас
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
10
Доусон Девой
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
22
Кэмерон Норман
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джо Уайт
АП
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
4-1-5
1
Дэвис
6
Оффорд
3
Адебизи
6
2
Куни
11
23
Пауэлл
19
Бейкер-Ричардсон
9
8
Томас
5
Деметриу
3-1-1-5
1
5
Такер
16
О'Хора
3
Харви
7
Робсон
10
Девой
17
Леко
15
Смит
22
Норман
8
Гилби
45
19
Бейкер-Ричардсон
11
Роу
11
Роу
19
Бейкер-Ричардсон
8
Томас
10
Уайт
10
Уайт
8
Томас
2
Куни
10
Трейси
10
Трейси
2
Куни
15
Смит
4
4
15
Смит
10
Девой
10
10
10
Девой
45
21
Дин
21
Дин
45
Остались в запасе
Крю Александра
Милтон Кинс Донс
1
Том Бут
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
3
Dean Lewington
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
3
Dean Lewington
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Крю Александра - Милтон Кинс Донс
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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Милтон Кинс Донс
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