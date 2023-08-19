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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Брэдфорд Сити
Моркамб - Брэдфорд Сити: обзор матча 19 августа 2023
Моркамб
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Брэдфорд Сити
22'
M. Mellon
68'
J. Joshua Mckiernan
85'
M. Mellon (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Брэдфорд Сити
Желтая карточка
M. Mellon
90'
+6
Замена
C. Stokes
️️️️
Я. Сонго'о
90'
88'
Желтая карточка
С. Стаббс
ГОЛ с пенальти! 3:0!
M. Mellon
85'
83'
Замена
M. Derbyshire
️️️️
Т. Смит
Замена
J. Slew
️️️️
Т. Блоксхэм
82'
Замена
Д. Тутонда
️️️️
J. Senior
82'
Замена
J. Taylor
️️️️
J. Joshua Mckiernan
70'
Замена
J. Davenport
️️️️
Э. Кинг
70'
69'
Замена
B. Pointon
️️️️
Р. Смолвуд
69'
Замена
Л. Райдхэлг
️️️️
Л. Ричардс
69'
Замена
B. Halliday
️️️️
Д. Ойегоке
ГОЛ! 2:0!
J. Joshua Mckiernan
Пас отдал
M. Mellon
68'
46'
Замена
К. МакДональд
️️️️
C. Kelly
Желтая карточка
А. Мейор
31'
25'
Желтая карточка
А. Паттисон
22'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
ГОЛ! 1:0!
M. Mellon
22'
Желтая карточка
Я. Сонго'о
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
28
Michael Mellon
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
24
Янн Сонго'о
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
3
Адам Мейор
ЦФ
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
39
Энди Кук
ЦФ
23
Алекс Паттисон
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
11
Jordan Slew
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Брэдфорд Сити
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
2
Brad Halliday
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
1-2-5
31
Мур
4
Бедо
28
34
Кинг
2
3
Мейор
14
Блоксхэм
24
Сонго'о
5
4-1-5
21
Льюис
33
Ойегоке
12
Ричардс
6
Стаббс
29
Одуор
21
Смолвуд
39
Кук
5
17
29
Смит
23
Паттисон
2
33
Тутонда
33
Тутонда
2
34
Кинг
19
19
34
Кинг
28
18
18
28
14
Блоксхэм
11
11
14
Блоксхэм
24
Сонго'о
14
14
24
Сонго'о
12
Ричардс
3
Райдхэлг
3
Райдхэлг
12
Ричардс
17
29
МакДональд
29
МакДональд
17
33
Ойегоке
2
2
33
Ойегоке
29
Смит
27
27
29
Смит
21
Смолвуд
23
23
21
Смолвуд
Остались в запасе
Моркамб
Брэдфорд Сити
21
Adam Smith
ВР
17
Кэмми Смит
ЦФ
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
17
Кэмми Смит
ЦФ
Остались в запасе
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
Статистика матча Моркамб - Брэдфорд Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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