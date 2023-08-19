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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Мэнсфилд Таун
Гримсби Таун - Мэнсфилд Таун: обзор матча 19 августа 2023
Гримсби Таун
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Мэнсфилд Таун
6'
A. Eisa
59'
Р. Оутс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Мэнсфилд Таун
Замена
K. Green
️️️️
A. Eisa
81'
Замена
А. Хант
️️️️
K. Conteh
81'
Замена
Р. Пайк
️️️️
А. Гауа
63'
59'
ГОЛ! 1:1!
Р. Оутс
Пас отдал
J. Bowery
46'
Замена
Р. Оутс
️️️️
B. Cargill
46'
Замена
O. Clarke
️️️️
S. Quinn
ГОЛ! 1:0!
A. Eisa
Пас отдал
K. Conteh
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
22
Kamil Conteh
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
6
Luke Waterfall
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Луис Рид
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Гримсби Таун
24
Мичи Эфете
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Мэнсфилд Таун
33
Taylor Anderson
ЦЗ
15
George Cooper
ЦЗ
8
Ollie Clarke
ЦП
18
Рис Оутс
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
28
McKeal Abdullah
ЦФ
2-3-1-4
1
Иствуд
44
5
22
8
15
14
Гауа
6
32
Роуз
7
22
1-1-5
44
Флинт
25
Рид
16
9
6
12
10
22
8
Хант
8
Хант
22
7
4
4
7
14
Гауа
15
Пайк
15
Пайк
14
Гауа
16
8
8
16
6
18
Оутс
18
Оутс
6
Остались в запасе
Гримсби Таун
Мэнсфилд Таун
24
Мичи Эфете
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
33
Taylor Anderson
ЦЗ
15
George Cooper
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
28
McKeal Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
24
Мичи Эфете
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Остались в запасе
33
Taylor Anderson
ЦЗ
15
George Cooper
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
28
McKeal Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Гримсби Таун - Мэнсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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