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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Ньюпорт Каунти
Форест Грин - Ньюпорт Каунти: обзор матча 19 августа 2023
Форест Грин
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Ньюпорт Каунти
1'
У. Эванс
25'
У. Эванс
87'
A. Lewis (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Ньюпорт Каунти
Желтая карточка
S. Robertson
90'
+1
Красная карточка
S. Robertson
90'
+1
Замена
A. Bendle
️️️️
K. McAllister
88'
87'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
A. Lewis
75'
Замена
N. Wood
️️️️
Г. Чарсли
Желтая карточка
S. Robertson
74'
69'
Замена
J. Waite
️️️️
А. Уайлдиг
Желтая карточка
М. Тэйлор
68'
Замена
Т. Дини
️️️️
Т. Омотойе
62'
Замена
J. Maddox
️️️️
Д. Джонсон
46'
Замена
S. Robertson
️️️️
Д. Каджи
46'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
M. Stevens
46'
25'
ГОЛ! 0:2!
У. Эванс
Пас отдал
A. Lewis
1'
ГОЛ! 0:1!
У. Эванс
Пас отдал
R. Delaney
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
4
Дилан Каджи
ОП
21
Тедди Йенкс
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Ньюпорт Каунти
9
Уилл Эванс
ЛВ
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
7
Гарри Чарсли
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
5
Джеймс Кларк
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
44
Murphy Bennett
ЦЗ
19
Sean Robertson
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
18
Jacob Maddox
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Ньюпорт Каунти
15
Josh Seberry
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
7
Nathan Wood
ЦП
11
James Waite
ЦП
27
Льюис Пэйн
ЦП
18
Kiban Rai
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
3-2-1-4
12
Дэниэльс
3
5
Иннис
4
Джонсон
8
МакКэн
4
Каджи
21
Йенкс
14
3
7
14
Омотойе
3-1-5
21
МакЛафлин
3
24
Уайлдиг
9
Эванс
7
Чарсли
1
23
5
Кларк
17
4
Каджи
19
19
4
Каджи
7
20
20
7
14
9
Тэйлор
9
Тэйлор
14
4
Джонсон
18
18
4
Джонсон
14
Омотойе
14
Дини
14
Дини
14
Омотойе
7
Чарсли
7
7
7
Чарсли
24
Уайлдиг
11
11
24
Уайлдиг
Остались в запасе
Форест Грин
Ньюпорт Каунти
20
Jamie Searle
ВР
44
Murphy Bennett
ЦЗ
Главный тренер
Трой Дини
15
Josh Seberry
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
18
Kiban Rai
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
44
Murphy Bennett
ЦЗ
Остались в запасе
15
Josh Seberry
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
18
Kiban Rai
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Форест Грин - Ньюпорт Каунти
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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