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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Хэрроджейт
Аккрингтон Стэнли - Хэрроджейт: обзор матча 19 августа 2023
Аккрингтон Стэнли
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Хэрроджейт
28'
S. McConville
90+8'
Д. Нолан
83'
W. Burrell
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Хэрроджейт
ГОЛ! 2:1!
Д. Нолан
90'
+8
Желтая карточка
S. Conneely
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
J. Falkingham
90'
+5
Желтая карточка
J. Falkingham
Замена
Д. Нолан
️️️️
S. McConville
90'
+4
Желтая карточка
L. Coyle
87'
83'
ГОЛ! 1:1!
W. Burrell
Красная карточка
S. Quirk
82'
Желтая карточка
S. Quirk
71'
Замена
M. Lowe
️️️️
J. Andrews
69'
Замена
J. Woods
️️️️
T. Leigh
69'
Желтая карточка
S. McConville
46'
46'
Замена
L. Sutton
️️️️
M. Daly
46'
Замена
J. Falkingham
️️️️
Л. Гибсон
46'
Замена
W. Burrell
️️️️
J. Mattock
45'
Желтая карточка
J. Mattock
34'
Желтая карточка
M. Daly
ГОЛ! 1:0!
S. McConville
28'
27'
Желтая карточка
С. Фоларин
Желтая карточка
J. Rich-Baghuelou
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
30
Toby Savin
ВР
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
4
Seb Quirk
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
11
Sean McConville
ЦП
19
Josh Andrews
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Хэрроджейт
14
Toby Sims
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
23
Bailey Sloane
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
11
Matt Lowe
ЦФ
7
Джек Нолан
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Хэрроджейт
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
6
Warren Burrell
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
2-5-2-1
30
3
33
7
Уалли
6
24
11
28
10
4
19
4-1-5
2
О'Коннор
14
Фолдс
30
Гибсон
14
10
59
3
8
12
Фоларин
14
19
11
11
19
11
7
Нолан
7
Нолан
11
24
39
39
24
10
17
17
10
3
6
6
3
30
Гибсон
44
44
30
Гибсон
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Хэрроджейт
61
Jack McIntyre
ВР
23
Bailey Sloane
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
2
Кейн Рэмси
ЦП
7
George Thomson
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
23
Bailey Sloane
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
Остались в запасе
2
Кейн Рэмси
ЦП
7
George Thomson
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Хэрроджейт
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
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2025.01.11 16:08
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2020.01.28 07:44
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Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
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Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
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