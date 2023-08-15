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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Хэрроджейт
Транмер - Хэрроджейт: обзор матча 15 августа 2023
Транмер
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Хэрроджейт
24'
L. Norris
26'
S. Taylor
89'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Хэрроджейт
Замена
C. Jolley
️️️️
L. Norris
90'
+5
ГОЛ! 3:0!
К. Моррис
89'
Замена
J. Hawkes
️️️️
S. Taylor
85'
78'
Замена
J. Daly
️️️️
С. Фоларин
77'
Замена
L. Sutton
️️️️
Л. Гибсон
Замена
P. Lewis
️️️️
K. Dennis
72'
54'
Желтая карточка
J. Mattock
Желтая карточка
L. Norris
53'
ГОЛ! 2:0!
S. Taylor
26'
ГОЛ! 1:0!
L. Norris
Пас отдал
C. Jennings
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
21
Jake Leake
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
18
Кирон Моррис
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Хэрроджейт
14
Toby Sims
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ЦП
21
Josh Hawkes
ЦП
17
Paul Lewis
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
16
Крис Мерри
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
17
Levi Sutton
ЦП
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
2-1-5
5
Дэвис
21
24
18
1
32
18
9
4-1-5
2
О'Коннор
14
Фолдс
30
Гибсон
14
10
59
3
8
12
Фоларин
14
32
21
21
32
9
17
17
9
18
12
12
18
30
Гибсон
17
17
30
Гибсон
12
Фоларин
11
11
12
Фоларин
Остались в запасе
Транмер
Хэрроджейт
21
Josef Yarney
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ЦП
16
Крис Мерри
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
38
Lewis Thomas
ВР
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
21
Josef Yarney
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ЦП
16
Крис Мерри
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Транмер - Хэрроджейт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
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Хэрроджейт
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
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