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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Бэрроу
Аккрингтон Стэнли - Бэрроу: обзор матча 15 августа 2023
Аккрингтон Стэнли
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Бэрроу
36'
S. McConville
87'
E. Acquah
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Бэрроу
87'
ГОЛ! 1:1!
E. Acquah
85'
Замена
C. Duffus
️️️️
D. Campbell
Желтая карточка
K. Adedoyin
83'
Замена
A. Pickles
️️️️
S. McConville
78'
Замена
R. Longelo
️️️️
Д. Нолан
75'
72'
Замена
J. Tiensia
️️️️
J. Proctor
72'
Замена
R. Gotts
️️️️
Т. Уайт
Замена
K. Adedoyin
️️️️
S. Conneely
69'
53'
Замена
S. Foley
️️️️
K. Spence
53'
Замена
E. Acquah
️️️️
Д. Гарнер
51'
Желтая карточка
K. Spence
Замена
Ш. Уалли
️️️️
K. Mellor
46'
ГОЛ! 1:0!
S. McConville
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
30
Toby Savin
ВР
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
11
Sean McConville
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
7
Джек Нолан
ЦФ
19
Josh Andrews
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
9
Jamie Proctor
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
4
Том Уайт
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Аккрингтон Стэнли
30
Liam Isherwood
ВР
10
Rosaire Longelo
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
Бэрроу
22
Robbie Gotts
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
14
Courtney Duffus
ЦП
29
Paul Farman
ЦФ
29
Junior Tiensia
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
2-5-3
30
3
33
24
6
28
4
11
4
19
7
Нолан
2-5
12
21
8
11
Ньюби
15
6
16
4
Уайт
7
Нолан
10
10
7
Нолан
11
15
15
11
28
99
99
28
4
7
Уалли
7
Уалли
4
4
Уайт
22
22
4
Уайт
8
16
16
8
16
14
14
16
9
29
29
9
19
Гарнер
33
33
19
Гарнер
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Бэрроу
30
Liam Isherwood
ВР
39
Josh Woods
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
29
Paul Farman
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
30
Liam Isherwood
ВР
39
Josh Woods
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
Остались в запасе
29
Paul Farman
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Бэрроу
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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