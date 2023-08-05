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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Бэрроу
Транмер - Бэрроу: обзор матча 05 августа 2023
Транмер
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Бэрроу
63'
J. Hawkes (П)
19'
N. Canavan
71'
K. Spence
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Бэрроу
Желтая карточка
R. Hendry
90'
+6
Замена
S. Taylor
️️️️
J. Hawkes
90'
87'
Замена
R. Gotts
️️️️
D. Campbell
Замена
K. Dennis
️️️️
L. O'Connor
82'
Замена
R. McAlear
️️️️
H. Saunders
81'
78'
Замена
J. Tiensia
️️️️
K. Spence
77'
Замена
T. Warren
️️️️
Д. Гарнер
77'
Замена
S. Foley
️️️️
Э. Ньюби
71'
ГОЛ! 1:2!
K. Spence
Замена
L. Norris
️️️️
C. Jennings
71'
66'
Замена
C. Duffus
️️️️
E. Acquah
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Hawkes
63'
51'
Желтая карточка
G. Ray
Замена
К. Моррис
️️️️
Б. Уокер
46'
37'
Желтая карточка
D. Campbell
Желтая карточка
L. O'Connor
35'
19'
ГОЛ! 0:1!
N. Canavan
Пас отдал
K. Spence
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
21
Jake Leake
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
21
Josh Hawkes
ЦП
4
Jordan Turnbull
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Бэрроу
8
Kian Spence
ЦЗ
29
Paul Farman
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
4
Том Уайт
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Транмер
13
Joe Murphy
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
18
Кирон Моррис
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
14
Courtney Duffus
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
2-3-5
5
Дэвис
21
4
Уокер
24
21
22
1
18
32
17
1-5
8
28
15
6
16
11
Ньюби
21
32
32
21
22
9
9
22
18
18
18
18
32
42
42
32
4
Уокер
18
Моррис
18
Моррис
4
Уокер
19
Гарнер
21
21
19
Гарнер
16
22
22
16
11
Ньюби
16
16
11
Ньюби
33
14
14
33
8
29
29
8
Остались в запасе
Транмер
Бэрроу
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
13
Joe Murphy
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Транмер - Бэрроу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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