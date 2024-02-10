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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиган Атлетик - Эксетер Сити
Уиган Атлетик - Эксетер Сити: обзор матча 10 февраля 2024
Уиган Атлетик
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Эксетер Сити
71'
Ч. Келман
10'
М. Эиса
66'
J. Aitchison
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Эксетер Сити
89'
Замена
Р. Вудс
️️️️
T. Carroll
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Д. Джонс
80'
80'
Замена
D. Rankine
️️️️
J. Aitchison
79'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
Л. Харрис
ГОЛ! 1:2!
Ч. Келман
71'
67'
Замена
S. Cox
️️️️
М. Эиса
66'
ГОЛ! 0:2!
J. Aitchison
Замена
С. Хамфрис
️️️️
М. Годо
64'
50'
Желтая карточка
П. Суини
Замена
C. Sze
️️️️
Б. Адико
46'
Замена
Д. Смит
️️️️
Д. Магеннис
46'
Замена
Ч. Келман
️️️️
Ш. Клэр
46'
45'
Желтая карточка
Л. Харрис
Желтая карточка
Л. Чемберс
31'
Желтая карточка
Б. Адико
13'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Эиса
Пас отдал
И. Нисканен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
28
Шон Клэр
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
19
Тело Осгор
АП
9
Джош Магеннис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
25
Пирс Суини
(К)
ЦЗ
24
Vincent Harper
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
18
Джонни Смит
ПВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Чарли Келман
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
4
Уилл Эймсон
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
3-4-2-1
1
Тикл
44
Чемберс
5
Гуд
4
Хьюз
11
Джонс
8
Смит
17
Адико
28
Клэр
20
Годо
19
Осгор
9
Магеннис
4-3-3
1
Синисало
33
Джулс
25
Суини
24
3
Диабате
13
Харрис
12
11
27
Эиса
21
Нисканен
11
9
Магеннис
18
Смит
18
Смит
9
Магеннис
11
Джонс
20
МакМанаман
20
МакМанаман
11
Джонс
28
Клэр
23
Келман
23
Келман
28
Клэр
17
Адико
19
19
17
Адико
20
Годо
11
Хамфрис
11
Хамфрис
20
Годо
11
18
Вудс
18
Вудс
11
11
15
15
11
13
Харрис
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
13
Харрис
27
Эиса
19
19
27
Эиса
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Эксетер Сити
13
Бен Амос
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
33
Shaun MacDonald
ВР
4
Уилл Эймсон
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
4
Уилл Эймсон
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Уиган Атлетик - Эксетер Сити
2
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
6
Нарушения
13
14
Офсайды
2
1
Количество передач
484
281
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
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