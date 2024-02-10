Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Чарльтон
Рединг - Чарльтон: обзор матча 10 февраля 2024
Рединг
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Чарльтон
66'
Ф. Азиз
76'
Ф. Азиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Чарльтон
Замена
М. Крейг
️️️️
Ч. Сэвидж
88'
Замена
К. Абрефа
️️️️
Э. Идом
88'
Замена
Б. Эллиот
️️️️
Ф. Азиз
88'
Желтая карточка
Ч. Сэвидж
86'
80'
Замена
T. Campbell
️️️️
Л. Уотсон
79'
Замена
П. Камара
️️️️
К. Ковентри
Замена
П. Мукаиру
️️️️
К. Эхибхатиомхан
78'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Азиз
76'
67'
Замена
D. Kanu
️️️️
Ф. Ладапо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Азиз
66'
64'
Желтая карточка
А. Эдун
Замена
J. Dorsett
️️️️
К. Мола
60'
46'
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
M. Gillesphey
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
17
Энди Идом
(К)
ЦЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
27
Амаду Мбенг
ОП
6
Клинтон Мола
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
8
Харви Книббс
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Чарльтон
32
Гарри Истед
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
19
Тайрик Бакинсон
ОП
8
Луи Уотсон
ЦП
10
Элфи Мэй
(К)
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
2
Келвин Абрефа
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
14
Майкл Крейг
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
15
Jayden Wareham
ЦФ
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
8
Панутче Камара
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
9
Daniel Kanu
ЦФ
2-3-1-1-3
27
Баттон
17
Идом
44
Биндон
27
Мбенг
6
Мола
8
Сэвидж
10
Уинг
39
Азиз
28
Смит
11
Эхибхатиомхан
8
Книббс
3-4-1-2
32
Истед
5
14
Эдун
5
27
Уотсон
6
Ковентри
19
Бакинсон
4
Томас
8
Уотсон
45
Ладапо
10
Мэй
17
Идом
2
Абрефа
2
Абрефа
17
Идом
8
Сэвидж
14
Крейг
14
Крейг
8
Сэвидж
39
Азиз
4
Эллиот
4
Эллиот
39
Азиз
11
Эхибхатиомхан
18
Мукаиру
18
Мукаиру
11
Эхибхатиомхан
6
Мола
3
3
6
Мола
5
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
5
8
Уотсон
7
7
8
Уотсон
6
Ковентри
8
Камара
8
Камара
6
Ковентри
45
Ладапо
9
9
45
Ладапо
Остались в запасе
Рединг
Чарльтон
1
Joel Pereira
ВР
15
Jayden Wareham
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
15
Jayden Wareham
ЦФ
Остались в запасе
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Karoy Anderson
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Рединг - Чарльтон
1
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
5
Нарушения
12
8
Офсайды
0
1
Количество передач
379
312
Сейвы
1
4
Точность передач %
67
61
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Новости команд
Все
Рединг
Чарльтон
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
2025.06.21 10:18
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+