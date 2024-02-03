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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Челтенхэм - Уиком Уондерерс
Челтенхэм - Уиком Уондерерс: обзор матча 03 февраля 2024
Челтенхэм
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 31 тур
0 : 3
Завершен
Уиком Уондерерс
20'
Д. Гриммер
29'
Г. МакКлири
49'
К. Дэйвис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Уиком Уондерерс
90'
+3
Замена
Д. Уилер
️️️️
Г. МакКлири
Замена
J. Nuttall
️️️️
У. Ферри
78'
64'
Замена
Б. Лубала
️️️️
K. Sadlier
60'
Желтая карточка
M. Butcher
Замена
L. Kinsella
️️️️
Э. Смит
54'
Замена
J. Harrop
️️️️
E. Bonds
54'
49'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
К. Дэйвис
49'
Пенальти не реализован!
Г. МакКлири
38'
Желтая карточка
Д. Гриммер
29'
ГОЛ! 0:2!
Г. МакКлири
Пас отдал
С. Воукс
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гриммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
16
Elliot Bonds
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
3
Sean Long
(К)
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
9
G. Lloyd
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Уиком Уондерерс
1
Макс Стриек
ВР
10
Люк Лихи
ЛЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
30
Кейн Винсент-Янг
ЦЗ
8
Фредди Поттс
ОП
2
Джек Гриммер
(К)
ПП
23
Kieran Sadlier
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Челтенхэм
21
James Pardington
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
19
Jordan Thomas
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
22
Richard Kone
ЦФ
3-2-5
23
Саутвуд
5
Смит
33
Дэйвис
5
16
11
Ферри
4
9
9
Кина
8
3
4-1-1-4
1
Стриек
5
Лоу
18
30
Винсент-Янг
10
Лихи
8
Поттс
2
Гриммер
12
МакКлири
19
Воукс
18
Тейлор
23
16
25
25
16
5
Смит
4
4
5
Смит
12
МакКлири
7
Уилер
7
Уилер
12
МакКлири
23
15
Лубала
15
Лубала
23
Остались в запасе
Челтенхэм
Уиком Уондерерс
21
James Pardington
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
19
Jordan Thomas
ЦП
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
21
Франко Равиццоли
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
20
Чем Кэмпбелл
АП
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
22
Richard Kone
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Остались в запасе
21
James Pardington
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
19
Jordan Thomas
ЦП
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
20
Чем Кэмпбелл
АП
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
22
Richard Kone
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Статистика матча Челтенхэм - Уиком Уондерерс
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
7
12
Офсайды
1
0
Количество передач
385
305
Сейвы
2
2
Точность передач %
55
45
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
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