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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Барнсли
Болтон - Барнсли: обзор матча 03 февраля 2024
Болтон
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Барнсли
64'
Z. Ashworth
5'
D. Cole
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Барнсли
90'
+1
Желтая карточка
D. Cole
Желтая карточка
К. Демпси
84'
81'
Замена
К. Грант
️️️️
Х. Кейн
Замена
А. Морли
️️️️
Д. Шихан
74'
68'
Замена
К. О'Киффи
️️️️
Б. Коттер
Замена
К. Рэмзи
️️️️
К. Тэйлор
68'
ГОЛ! 1:1!
Z. Ashworth
Пас отдал
А. Коллинз
64'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
В. Адебойежо
63'
Замена
А. Коллинз
️️️️
Д. Чарльз
63'
47'
Желтая карточка
Д. Уильямс
35'
Желтая карточка
L. Connell
Желтая карточка
П. Магома
18'
5'
ГОЛ! 0:1!
D. Cole
Пас отдал
А. Филлипс
3'
Желтая карточка
M. Durand de Gevigney
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
18
Эоин Тоал
(К)
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
4
Рикарду Сантуш
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
25
Парис Магома
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
8
Джош Шихан
ЦП
19
Дион Чарльз
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
19
Nicky Cadden
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
48
Luca Connell
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
2
Luke Matheson
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
5
Аарон Морли
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
13
Джон Расселл
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
3-2-3-2
1
Бакстер
6
Тэйлор
3
4
Сантуш
15
Айредейл
2
Когли
25
Магома
10
Демпси
8
Шихан
20
Адебойежо
19
Чарльз
4-3-3
1
Робертс
28
Уильямс
6
37
Коттер
32
Ирл
8
Филлипс
19
20
Кейн
45
МакЭти
44
48
6
Тэйлор
47
Рэмзи
47
Рэмзи
6
Тэйлор
8
Шихан
5
Морли
5
Морли
8
Шихан
19
Чарльз
10
Коллинз
10
Коллинз
19
Чарльз
20
Адебойежо
10
Бедварссон
10
Бедварссон
20
Адебойежо
37
Коттер
27
О'Киффи
27
О'Киффи
37
Коттер
20
Кейн
11
Грант
11
Грант
20
Кейн
Остались в запасе
Болтон
Барнсли
43
Joel Coleman
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
2
Luke Matheson
ЦЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
30
Ben Killip
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
2
Luke Matheson
ЦЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Болтон - Барнсли
2
4
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
12
3
Нарушения
12
11
Офсайды
3
10
Количество передач
557
260
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
55
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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