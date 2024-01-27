Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиган Атлетик - Стивенидж
Уиган Атлетик - Стивенидж: обзор матча 27 января 2024
Уиган Атлетик
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 30 тур
2 : 3
Завершен
Стивенидж
5'
Д. Магеннис (П)
38'
Т. Осгор
15'
Д. Рид
66'
К. Пьерджанни
81'
Л. Томпсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Стивенидж
Желтая карточка
С. Хамфрис
90'
+5
86'
Замена
А. МакДональд
️️️️
E. List
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Д. Керр
85'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
Т. Осгор
85'
83'
Желтая карточка
Д. Робертс
82'
Желтая карточка
Н. Фримен
81'
ГОЛ! 2:3!
Л. Томпсон
Пас отдал
Ф. Барнс
Замена
Ч. Уайк
️️️️
Д. Магеннис
78'
74'
Замена
Н. Гиннес-Уокер
️️️️
Х. Уайт
73'
Замена
E. List
️️️️
V. Oliver
69'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
Л. Джеймс-Уилдин
Желтая карточка
Д. Магеннис
68'
66'
ГОЛ! 2:2!
К. Пьерджанни
Пас отдал
Н. Фримен
63'
Желтая карточка
К. Пьерджанни
Замена
М. Годо
️️️️
Д. Смит
63'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Л. Шоу
63'
Желтая карточка
Д. Джонс
56'
55'
Желтая карточка
Ф. Барнс
Желтая карточка
Л. Шоу
54'
ГОЛ! 2:1!
Т. Осгор
38'
15'
ГОЛ! 1:1!
Д. Рид
Пас отдал
V. Oliver
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Магеннис
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
6
Джейсон Керр
ЦЗ
24
Мэттью Смит
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
29
Лайам Шоу
ОП
28
Шон Клэр
ЦП
19
Тело Осгор
АП
18
Джонни Смит
ПВ
9
Джош Магеннис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Стивенидж
1
Craig MacGillivray
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Карл Пьерджанни
(К)
ЦЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
22
Ник Фримен
ЦП
26
Dan Sweeney
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
20
Мартиаль Годо
ЛВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
10
Чарли Уайк
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
15
Terence Vancooten
ЦФ
10
E. List
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Тикл
44
Чемберс
24
Смит
4
Хьюз
6
Керр
29
Шоу
11
Джонс
28
Клэр
19
Осгор
18
Смит
9
Магеннис
4-1-1-4
1
2
Джеймс-Уилдин
5
Пьерджанни
5
Барнс
26
Батлер
22
Фримен
11
Робертс
7
Уайт
9
Рид
11
26
29
Шоу
2
Сессеньон
2
Сессеньон
29
Шоу
18
Смит
20
Годо
20
Годо
18
Смит
6
Керр
20
МакМанаман
20
МакМанаман
6
Керр
9
Магеннис
10
Уайк
10
Уайк
9
Магеннис
19
Осгор
11
Хамфрис
11
Хамфрис
19
Осгор
7
Уайт
24
Гиннес-Уокер
24
Гиннес-Уокер
7
Уайт
2
Джеймс-Уилдин
23
Томпсон
23
Томпсон
2
Джеймс-Уилдин
14
МакДональд
14
МакДональд
11
10
10
11
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Стивенидж
13
Бен Амос
ВР
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
15
Terence Vancooten
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
15
Terence Vancooten
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Уиган Атлетик - Стивенидж
4
4
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
20
17
Офсайды
0
1
Количество передач
444
267
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Стивенидж
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 23:04
Клуб Лиги 2 «Стивенидж» уволил главного тренера и спустя десять дней нанял его обратно
2018.03.28 22:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+