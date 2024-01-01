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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Челтенхэм
Нортгемптон Таун - Челтенхэм: обзор матча 01 января 2024
Нортгемптон Таун
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Первая лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Челтенхэм
66'
К. Боуи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Челтенхэм
Желтая карточка
Т. Симпсон
90'
+1
90'
Желтая карточка
S. Long
Замена
H. Lintott
️️️️
А. Одимайо
89'
Замена
М. Монте
️️️️
У. Хондермарк
76'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
К. Боуи
76'
Замена
J. Guthrie
️️️️
J. Willis
76'
70'
Замена
B. Williams
️️️️
L. Freestone
70'
Замена
К. Дэйвис
️️️️
E. Bonds
70'
Замена
Н. Бутлер-Ойедеджи
️️️️
К. Томпсон
70'
Замена
L. Sercombe
️️️️
L. Smith
66'
Желтая карточка
L. Freestone
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Боуи
66'
Замена
J. Sowerby
️️️️
S. McWilliams
54'
Желтая карточка
J. Willis
53'
46'
Замена
А. Кина
️️️️
W. Goodwin
26'
Желтая карточка
L. Smith
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
12
Aaron McGowan
(К)
ЦЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
17
S. McWilliams
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
9
Кирон Боуи
ЦФ
6
Jordan Willis
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Tom Bradbury
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
9
G. Lloyd
ЦФ
9
Will Goodwin
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
3
Sean Long
(К)
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
5
Jon Guthrie
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
4
Jack Sowerby
ЦП
27
Peter Abimbola
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Челтенхэм
21
James Pardington
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
3-3-1-3
31
Томпсон
23
Броу
24
Одимайо
12
17
16
Хондермарк
49
Леонард
11
Пайннок
17
Симпсон
6
9
Боуи
1-3-5
23
Саутвуд
5
11
Ферри
16
6
Томпсон
9
33
6
3
4
6
5
5
6
16
Хондермарк
6
Монте
6
Монте
16
Хондермарк
24
Одимайо
2
2
24
Одимайо
17
4
4
17
9
Боуи
14
Хилтон
14
Хилтон
9
Боуи
16
33
Дэйвис
33
Дэйвис
16
6
20
20
6
6
Томпсон
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
6
Томпсон
33
8
8
33
9
9
Кина
9
Кина
9
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Челтенхэм
26
Ли Бердж
ВР
27
Peter Abimbola
ЦП
Главный тренер
Джон Брэди
21
James Pardington
ВР
27
Оливер Хэммонд
ЦП
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
26
Ли Бердж
ВР
27
Peter Abimbola
ЦП
Остались в запасе
21
James Pardington
ВР
27
Оливер Хэммонд
ЦП
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Нортгемптон Таун - Челтенхэм
2
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
9
11
Офсайды
1
3
Количество передач
375
333
Сейвы
3
2
Точность передач %
55
52
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
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Нортгемптон Таун
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Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»
2016.09.22 21:26
2
Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»
2016.09.22 00:40
4
Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»
2016.09.22 21:26
2
Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»
2016.09.22 00:40
4
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»
2016.09.21 20:02
4
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
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