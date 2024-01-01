Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Уиган Атлетик
Барнсли - Уиган Атлетик: обзор матча 01 января 2024
Барнсли
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Первая лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
45+1'
D. Cole
87'
Д. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Уиган Атлетик
87'
ГОЛ! 1:1!
Д. Смит
Пас отдал
Д. Джонс
Желтая карточка
L. Connell
86'
Желтая карточка
К. Стайлс
82'
76'
Замена
Д. Смит
️️️️
Л. Шоу
76'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Л. Моррисон
75'
Желтая карточка
С. Сессеньон
75'
Замена
Л. Робинсон
️️️️
С. Сессеньон
Замена
F. Jaló
️️️️
D. Cole
72'
64'
Желтая карточка
Ч. Уайк
59'
Замена
Т. Осгор
️️️️
К. Лэнг
59'
Замена
Ч. Уайк
️️️️
Д. Магеннис
Замена
К. Стайлс
️️️️
А. Филлипс
58'
Замена
М. Ваттерс
️️️️
Д. МакЭти
58'
ГОЛ! 1:0!
D. Cole
Пас отдал
А. Филлипс
45'
+1
Желтая карточка
Д. МакЭти
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
19
Nicky Cadden
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
45
Джон МакЭти
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
48
Luca Connell
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
29
Лайам Шоу
ОП
28
Шон Клэр
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
10
Каллум Лэнг
ПВ
20
Мартиаль Годо
ЦФ
9
Джош Магеннис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
22
Fabio Jaló
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
19
Люк Робинсон
ЛЗ
20
Каллум МакМанаман
ЦП
19
Тело Осгор
АП
19
Chris Sze
ЦФ
18
Джонни Смит
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
4-3-3
1
Робертс
28
Уильямс
6
5
МакКарт
27
О'Киффи
19
8
Филлипс
20
Кейн
48
44
45
МакЭти
3-1-3-1-2
1
Тикл
4
Хьюз
4
Моррисон
2
Сессеньон
29
Шоу
28
Клэр
17
Адико
11
Джонс
10
Лэнг
9
Магеннис
20
Годо
8
Филлипс
4
Стайлс
4
Стайлс
8
Филлипс
45
МакЭти
36
Ваттерс
36
Ваттерс
45
МакЭти
44
22
22
44
2
Сессеньон
19
Робинсон
19
Робинсон
2
Сессеньон
4
Моррисон
20
МакМанаман
20
МакМанаман
4
Моррисон
10
Лэнг
19
Осгор
19
Осгор
10
Лэнг
29
Шоу
18
Смит
18
Смит
29
Шоу
9
Магеннис
10
Уайк
10
Уайк
9
Магеннис
Остались в запасе
Барнсли
Уиган Атлетик
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
13
Бен Амос
ВР
19
Chris Sze
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
19
Chris Sze
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Барнсли - Уиган Атлетик
3
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
6
16
Офсайды
2
3
Количество передач
496
502
Сейвы
0
3
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Новости команд
Все
Барнсли
Уиган Атлетик
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+