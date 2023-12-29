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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Питерборо Юнайтед - Барнсли
Питерборо Юнайтед - Барнсли: обзор матча 29 декабря 2023
Питерборо Юнайтед
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Первая лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Барнсли
45+2'
Д. Кларк-Харрис
48'
Д. Кларк-Харрис
10'
Х. Кейн
31'
D. Cole
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Барнсли
87'
Желтая карточка
L. Connell
Замена
Р. Джонс
️️️️
Э. Мэйсон-Кларк
72'
Замена
Э. Киприану
️️️️
J. Katongo
71'
67'
Замена
K. Łopata
️️️️
К. О'Киффи
66'
Замена
М. Ваттерс
️️️️
Д. МакЭти
66'
Замена
N. Cadden
️️️️
А. Филлипс
Замена
К. Поку
️️️️
Д. Рэндалл
55'
ГОЛ! 2:2!
Д. Кларк-Харрис
Пас отдал
Х. Берроуз
48'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кларк-Харрис
Пас отдал
D. Ajiboye
45'
+2
31'
ГОЛ! 0:2!
D. Cole
Пас отдал
Д. МакЭти
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
30
Петер Киосо
(К)
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
48
Luca Connell
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
5
Эктор Киприану
ОП
15
Ryan De Havilland
ЦП
17
Кваме Поку
АП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
35
Kacper Łopata
ЦЗ
19
Nicky Cadden
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
4-1-2-3
41
Билокапич
20
Найт
5
Эдвардс
2
30
Киосо
14
Берроуз
10
Мэйсон-Кларк
31
Рэндалл
8
44
9
Кларк-Харрис
4-3-3
1
Робертс
28
Уильямс
27
О'Киффи
6
39
Доджсон
4
Стайлс
20
Кейн
8
Филлипс
48
45
МакЭти
44
2
5
Киприану
5
Киприану
2
31
Рэндалл
17
Поку
17
Поку
31
Рэндалл
10
Мэйсон-Кларк
26
Джонс
26
Джонс
10
Мэйсон-Кларк
27
О'Киффи
35
35
27
О'Киффи
8
Филлипс
19
19
8
Филлипс
45
МакЭти
36
Ваттерс
36
Ваттерс
45
МакЭти
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Барнсли
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
30
Ben Killip
ВР
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
22
Fabio Jaló
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
22
Fabio Jaló
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Барнсли
1
Всего ударов по воротам
14
20
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
6
13
Офсайды
3
0
Количество передач
534
399
Сейвы
3
4
Точность передач %
79
71
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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