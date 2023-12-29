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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиган Атлетик - Карлайл Юнайтед
Уиган Атлетик - Карлайл Юнайтед: обзор матча 29 декабря 2023
Уиган Атлетик
29.12.2023, пятница, 22:00
Англия. Первая лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Карлайл Юнайтед
16'
Д. Магеннис (П)
36'
Л. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Карлайл Юнайтед
Желтая карточка
К. Уоттс
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Магуайр
Замена
К. Уоттс
️️️️
Ш. Клэр
89'
82'
Желтая карточка
O. Moxon
76'
Замена
T. Charters
️️️️
Д. Робинсон
76'
Замена
D. Butterworth
️️️️
Э. МакКалмонт
Желтая карточка
Л. Шоу
72'
Замена
Ч. Уайк
️️️️
Д. Магеннис
67'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Д. Смит
67'
Замена
Б. Адико
️️️️
Т. Осгор
67'
Желтая карточка
Л. Моррисон
66'
62'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
R. Edmondson
60'
Желтая карточка
J. Mellish
54'
Желтая карточка
Б. Барклай
Замена
Д. Джонс
️️️️
С. Хамфрис
51'
47'
Желтая карточка
Д. Робинсон
45'
+2
Желтая карточка
R. Edmondson
Желтая карточка
Ш. Клэр
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Л. Моррисон
Пас отдал
Ш. Клэр
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Магеннис
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
28
Шон Клэр
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
19
Тело Осгор
АП
18
Джонни Смит
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
9
Джош Магеннис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
6
Сэм Лавелл
(К)
ЦЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
8
Owen Moxon
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
6
Келланд Уоттс
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Карлайл Юнайтед
17
Corey Whelan
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
15
Taylor Charters
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Тикл
4
Хьюз
4
Моррисон
2
Сессеньон
29
Шоу
28
Клэр
8
Смит
19
Осгор
9
Магеннис
11
Хамфрис
18
Смит
2-1-2-5
13
6
Лавелл
26
Барклай
19
Робинсон
8
МакКалмонт
8
27
22
3
34
24
Магуайр
11
Хамфрис
11
Джонс
11
Джонс
11
Хамфрис
28
Клэр
6
Уоттс
6
Уоттс
28
Клэр
19
Осгор
17
Адико
17
Адико
19
Осгор
18
Смит
20
МакМанаман
20
МакМанаман
18
Смит
9
Магеннис
10
Уайк
10
Уайк
9
Магеннис
19
Робинсон
15
15
19
Робинсон
8
МакКалмонт
14
14
8
МакКалмонт
27
14
Гарнер
14
Гарнер
27
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Карлайл Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
20
Мартиаль Годо
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
17
Corey Whelan
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
20
Мартиаль Годо
ЦФ
Остались в запасе
17
Corey Whelan
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Уиган Атлетик - Карлайл Юнайтед
4
6
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
11
Офсайды
1
0
Количество передач
479
363
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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