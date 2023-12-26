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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Лейтон Ориент - Чарльтон
Лейтон Ориент - Чарльтон: обзор матча 26 декабря 2023
Лейтон Ориент
26.12.2023, вторник, 16:00
Англия. Первая лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Чарльтон
80'
O. Beckles
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лейтон Ориент - Чарльтон
90'
+2
Желтая карточка
G. Dobson
Замена
М. Сандерс
️️️️
I. El Mizouni
85'
Желтая карточка
T. Archibald
84'
83'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
С. Фрейзер
ГОЛ! 1:0!
O. Beckles
Пас отдал
Д. Агьей
80'
Замена
Д. Агьей
️️️️
И. Гэлбрейт
78'
Желтая карточка
O. Beckles
76'
76'
Замена
T. Campbell
️️️️
Ч. Кэмпбелл
Замена
J. Brown
️️️️
Т. Джеймс
70'
Желтая карточка
Т. Джеймс
67'
Желтая карточка
Р. Хант
61'
Желтая карточка
Д. Хаппе
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
19
Omar Beckles
ЦЗ
18
Darren Pratley
(К)
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
17
Руел Сотириу
ЛВ
8
Idris El Mizouni
ЦП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
31
Solomon Brynn
ЦФ
7
Шакай Форде
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
15
George Dobson
(К)
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
26
Скотт Фрейзер
АП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
9
Daniel Kanu
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
7
Даниэл Агьей
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
Чарльтон
24
Sam Walker
ВР
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
17
Karoy Anderson
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
4-1-2-1-3
26
Хаппе
19
18
2
Хант
2
Джеймс
8
8
Гэлбрейт
17
Сотириу
44
7
Форде
31
4-1-3-2
13
Мэйнард-Брюэр
27
Уотсон
5
6
Гектор
14
Эдун
15
33
Блэкетт-Тэйлор
26
Фрейзер
20
Кэмпбелл
10
Мэй
9
8
6
Сандерс
6
Сандерс
8
8
Гэлбрейт
7
Агьей
7
Агьей
8
Гэлбрейт
2
Джеймс
6
6
2
Джеймс
20
Кэмпбелл
7
7
20
Кэмпбелл
26
Фрейзер
8
Уотсон
8
Уотсон
26
Фрейзер
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Чарльтон
13
Samuel Howes
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
24
Sam Walker
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
17
Karoy Anderson
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
17
Karoy Anderson
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Лейтон Ориент - Чарльтон
5
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
12
5
Офсайды
2
2
Количество передач
304
367
Сейвы
4
3
Точность передач %
57
63
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
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