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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Барнсли - Чарльтон
Барнсли - Чарльтон: обзор матча 16 декабря 2023
Барнсли
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Чарльтон
24'
А. Филлипс
70'
К. Блэкетт-Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Чарльтон
90'
+1
Замена
T. Campbell
️️️️
К. Блэкетт-Тэйлор
Желтая карточка
О. Доджсон
86'
86'
Желтая карточка
А. Эдун
Замена
М. Ваттерс
️️️️
Х. Кейн
83'
83'
Замена
M. Mbick
️️️️
Ч. Кэмпбелл
Замена
F. Jaló
️️️️
D. Cole
78'
70'
ГОЛ! 1:1!
К. Блэкетт-Тэйлор
63'
Замена
D. Kanu
️️️️
С. Тедич
60'
Желтая карточка
Т. Томас
Замена
Д. МакЭти
️️️️
С. Косгров
56'
Желтая карточка
С. Косгров
52'
Желтая карточка
Х. Кейн
51'
48'
Желтая карточка
С. Фрейзер
Желтая карточка
Д. МакКарт
39'
24'
Желтая карточка
Э. Мэйнард-Брюэр
ГОЛ! 1:0!
А. Филлипс
Пас отдал
Х. Кейн
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Лайам Робертс
ВР
39
Оуэн Доджсон
ЛЗ
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
(К)
ПЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
20
Херби Кейн
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
48
Luca Connell
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
15
George Dobson
(К)
ЦП
26
Скотт Фрейзер
АП
20
Чем Кэмпбелл
АП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
10
Элфи Мэй
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
45
Джон МакЭти
ЦФ
Чарльтон
24
Sam Walker
ВР
25
Deji Elerewe
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
33
M. Mbick
ЦФ
9
Daniel Kanu
ЦФ
3-2-2-3
1
Робертс
28
Уильямс
6
5
МакКарт
39
Доджсон
27
О'Киффи
20
Кейн
8
Филлипс
9
Косгров
44
48
4-1-3-2
13
Мэйнард-Брюэр
27
Уотсон
4
Томас
14
Эдун
6
Гектор
15
33
Блэкетт-Тэйлор
20
Кэмпбелл
26
Фрейзер
9
Тедич
10
Мэй
44
22
22
44
20
Кейн
36
Ваттерс
36
Ваттерс
20
Кейн
9
Косгров
45
МакЭти
45
МакЭти
9
Косгров
20
Кэмпбелл
33
33
20
Кэмпбелл
33
Блэкетт-Тэйлор
7
7
33
Блэкетт-Тэйлор
9
Тедич
9
9
9
Тедич
Остались в запасе
Барнсли
Чарльтон
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
24
Sam Walker
ВР
25
Deji Elerewe
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
25
Deji Elerewe
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Барнсли - Чарльтон
4
4
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
4
2
Офсайды
0
2
Количество передач
165
256
Сейвы
1
2
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
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