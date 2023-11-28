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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Стивенидж - Питерборо Юнайтед
Стивенидж - Питерборо Юнайтед: обзор матча 28 ноября 2023
Стивенидж
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Питерборо Юнайтед
22'
Л. Джеймс-Уилдин
30'
B. Thompson
51'
Д. Рэндалл
81'
Р. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Питерборо Юнайтед
Замена
Л. Томпсон
️️️️
B. Thompson
82'
81'
ГОЛ! 2:2!
Р. Эдвардс
Пас отдал
A. Collins
Замена
E. List
️️️️
К. Хеммингс
74'
Желтая карточка
Т. Эшби-Хэммонд
66'
Замена
Н. Фримен
️️️️
Н. Томпсон
61'
51'
ГОЛ! 2:1!
Д. Рэндалл
Пас отдал
Р. Джонс
Желтая карточка
К. Пьерджанни
34'
ГОЛ! 2:0!
B. Thompson
30'
ГОЛ! 1:0!
Л. Джеймс-Уилдин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Карл Пьерджанни
(К)
ЦЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
9
Джейми Рид
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
30
Петер Киосо
(К)
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
5
Эктор Киприану
ОП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
23
Луис Томпсон
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
4
Harrison Neal
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
10
E. List
ЦФ
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
4-1-5
1
Эшби-Хэммонд
26
Батлер
5
Пьерджанни
5
Барнс
4
Томпсон
11
Робертс
15
Хеммингс
15
2
Джеймс-Уилдин
8
9
Рид
3-1-1-3-2
41
Билокапич
30
Киосо
20
Найт
5
Эдвардс
5
Киприану
14
Берроуз
31
Рэндалл
17
Поку
10
Мэйсон-Кларк
8
26
Джонс
8
23
Томпсон
23
Томпсон
8
4
Томпсон
22
Фримен
22
Фримен
4
Томпсон
15
Хеммингс
10
10
15
Хеммингс
Остались в запасе
Стивенидж
Питерборо Юнайтед
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Harrison Neal
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
44
Fynn Talley
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Harrison Neal
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Стивенидж - Питерборо Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
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