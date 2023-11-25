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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Уиком Уондерерс - Рединг
Уиком Уондерерс - Рединг: обзор матча 25 ноября 2023
Уиком Уондерерс
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Рединг
32'
К. Филлипс
30'
С. Смит
41'
Л. Уинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиком Уондерерс - Рединг
Желтая карточка
Д. Уилер
90'
+4
88'
Замена
M. Carson
️️️️
П. Мукаиру
77'
Замена
Ч. Сэвидж
️️️️
Ф. Азиз
77'
Замена
А. Мбенг
️️️️
J. Dorsett
Замена
C. Forino Joseph
️️️️
Д. Лоу
70'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Д. Гриммер
60'
Замена
K. Sadlier
️️️️
Д. Тейлор
46'
41'
ГОЛ! 1:2!
Л. Уинг
Пас отдал
Ф. Азиз
ГОЛ! 1:1!
К. Филлипс
Пас отдал
Д. Уилер
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Смит
Пас отдал
Ф. Азиз
29'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
Д. Баллард
Желтая карточка
H. Boyes
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
1
Макс Стриек
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
5
Джо Лоу
ЦЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
7
Дэвид Уилер
ЦП
4
Джош Сковен
(К)
ЦП
12
Harry Boyes
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
17
Энди Идом
(К)
ЦЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
14
Майкл Крейг
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
23
Доминик Баллард
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Уиком Уондерерс
21
Франко Равиццоли
ВР
3
Christian Forino Joseph
ЦЗ
17
Jasper Pattenden
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
3
Matthew Carson
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ОП
8
Чарли Сэвидж
ОП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
3-1-4-2
1
Стриек
36
Кио
17
Тафазолли
5
Лоу
88
Филлипс
7
Уилер
4
Сковен
12
2
Гриммер
12
МакКлири
18
Тейлор
3-1-1-1-4
27
Баттон
17
Идом
44
Биндон
6
Эбби
14
Крейг
10
Уинг
39
Азиз
3
8
Книббс
28
Смит
23
Баллард
5
Лоу
3
3
5
Лоу
2
Гриммер
33
Тэйлор
33
Тэйлор
2
Гриммер
18
Тейлор
23
23
18
Тейлор
Мукаиру
3
3
Мукаиру
3
27
Мбенг
27
Мбенг
3
39
Азиз
8
Сэвидж
8
Сэвидж
39
Азиз
23
Баллард
18
Мукаиру
18
Мукаиру
23
Баллард
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Рединг
21
Франко Равиццоли
ВР
17
Jasper Pattenden
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
1
Joel Pereira
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
21
Франко Равиццоли
ВР
17
Jasper Pattenden
ЦП
26
Kian Breckin
ЦП
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Гарет Эйнзуорт
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Уиком Уондерерс - Рединг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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