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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Лейтон Ориент - Уиган Атлетик
Лейтон Ориент - Уиган Атлетик: обзор матча 25 ноября 2023
Лейтон Ориент
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
18'
Ш. Форде
45+1'
С. Хамфрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лейтон Ориент - Уиган Атлетик
Замена
Д. Монкур
️️️️
Р. Сотириу
83'
Замена
Д. Агьей
️️️️
Ш. Форде
83'
Желтая карточка
T. Archibald
81'
Желтая карточка
Р. Хант
80'
74'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
К. Лэнг
74'
Замена
Т. Пирс
️️️️
Д. Джонс
Замена
Р. Хант
️️️️
Б. Купер
68'
Замена
А. Дринан
️️️️
Д. Пигот
68'
63'
Желтая карточка
Ч. Хьюз
61'
Замена
C. Sze
️️️️
С. Хамфрис
57'
Замена
М. Годо
️️️️
К. МакМанаман
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
С. Хамфрис
Пас отдал
Д. Джонс
Желтая карточка
Т. Джеймс
39'
Желтая карточка
Д. Пигот
26'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Форде
Пас отдал
Р. Сотириу
18'
Желтая карточка
S. Brynn
2'
2'
Пенальти не реализован!
С. Хамфрис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
15
Брендон Купер
ЦЗ
26
Дэн Хаппе
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
8
Idris El Mizouni
(К)
ЦП
7
Шакай Форде
ЦП
17
Руел Сотириу
ЦФ
31
Solomon Brynn
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
44
Theodore Archibald
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
29
Лайам Шоу
ОП
28
Шон Клэр
ЦП
6
Келланд Уоттс
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
10
Каллум Лэнг
(К)
ПВ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Лейтон Ориент
13
Samuel Howes
ВР
18
Darren Pratley
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Аарон Дринан
ЦФ
7
Даниэл Агьей
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
8
Скотт Смит
ЦП
24
Harry McHugh
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЦФ
19
Chris Sze
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
3-1-2-5
15
Купер
26
Хаппе
4
Тернс
2
Джеймс
8
7
Форде
31
39
Пигот
44
6
17
Сотириу
2-1-5-1-1
1
Тикл
4
Хьюз
44
Рекик
29
Шоу
28
Клэр
6
Уоттс
17
Адико
20
МакМанаман
11
Джонс
10
Лэнг
11
Хамфрис
15
Купер
2
Хант
2
Хант
15
Купер
17
Сотириу
20
Монкур
20
Монкур
17
Сотириу
39
Пигот
23
Дринан
23
Дринан
39
Пигот
7
Форде
7
Агьей
7
Агьей
7
Форде
11
Джонс
46
Пирс
46
Пирс
11
Джонс
20
МакМанаман
20
Годо
20
Годо
20
МакМанаман
11
Хамфрис
19
19
11
Хамфрис
10
Лэнг
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Лэнг
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Уиган Атлетик
13
Samuel Howes
ВР
18
Darren Pratley
ЦЗ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
13
Бен Амос
ВР
8
Скотт Смит
ЦП
24
Harry McHugh
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
13
Samuel Howes
ВР
18
Darren Pratley
ЦЗ
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
8
Скотт Смит
ЦП
24
Harry McHugh
ЦП
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Лейтон Ориент - Уиган Атлетик
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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