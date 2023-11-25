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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Эксетер Сити
Болтон - Эксетер Сити: обзор матча 25 ноября 2023
Болтон
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 19 тур
7 : 0
Завершен
Эксетер Сити
34'
Д. Айредейл
43'
В. Адебойежо
55'
П. Магома
63'
Д. Чарльз
74'
Д. Чарльз
87'
К. Демпси
90+2'
Д. Н'Лундулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Эксетер Сити
ГОЛ! 7:0!
Д. Н'Лундулу
Пас отдал
К. Демпси
90'
+2
ГОЛ! 6:0!
К. Демпси
Пас отдал
Д. Н'Лундулу
87'
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
Д. Чарльз
76'
Замена
К. Мендес
️️️️
П. Магома
75'
Замена
К. Демпси
️️️️
Д. Томасон
75'
ГОЛ! 5:0!
Д. Чарльз
74'
65'
Замена
V. Harper
️️️️
И. Нисканен
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
В. Адебойежо
65'
Замена
А. Морли
️️️️
Д. Шихан
64'
64'
Замена
K. Taylor
️️️️
T. Carroll
64'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
Ш. Диабате
ГОЛ! 4:0!
Д. Чарльз
63'
ГОЛ! 3:0!
П. Магома
Пас отдал
Д. Томасон
55'
46'
Замена
D. Rankine
️️️️
З. Джулс
ГОЛ! 2:0!
В. Адебойежо
Пас отдал
Д. Шихан
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Айредейл
Пас отдал
Д. Чарльз
34'
18'
Желтая карточка
З. Джулс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
4
Рикарду Сантуш
(К)
ЦЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
19
Дион Чарльз
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
25
Пирс Суини
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
4
Уилл Эймсон
(К)
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
14
Гарри Кайт
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Болтон
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
10
Кайл Демпси
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
24
Vincent Harper
ЦЗ
15
Dion Rankine
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
14
James Scott
ЦФ
4-3-3
1
Бакстер
15
Айредейл
4
Сантуш
18
Тоал
2
Когли
8
Шихан
14
Томасон
25
Магома
2
Джонс
20
Адебойежо
19
Чарльз
3-4-3
1
Синисало
25
Суини
3
Диабате
33
Джулс
11
14
Тревитт
14
Кайт
4
Эймсон
22
21
Нисканен
11
8
Шихан
5
Морли
5
Морли
8
Шихан
25
Магома
7
Мендес
7
Мендес
25
Магома
14
Томасон
10
Демпси
10
Демпси
14
Томасон
19
Чарльз
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
19
Чарльз
20
Адебойежо
10
Бедварссон
10
Бедварссон
20
Адебойежо
21
Нисканен
24
24
21
Нисканен
33
Джулс
15
15
33
Джулс
11
23
23
11
3
Диабате
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
3
Диабате
Остались в запасе
Болтон
Эксетер Сити
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
33
Shaun MacDonald
ВР
12
Reece Cole
ЦП
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
12
Reece Cole
ЦП
14
James Scott
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Болтон - Эксетер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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