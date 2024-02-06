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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Эксетер Сити - Питерборо Юнайтед
Эксетер Сити - Питерборо Юнайтед: обзор матча 06 февраля 2024
Эксетер Сити
06.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
75'
Н. Билокапич (АГ)
80'
J. Katongo (АГ)
32'
Х. Берроуз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Питерборо Юнайтед
90'
+5
Желтая карточка
Д. Найт
85'
Замена
Ж. Фукс
️️️️
J. Katongo
85'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Э. Мэйсон-Кларк
Замена
Р. Вудс
️️️️
S. Cox
82'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
J. Katongo
80'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Билокапич
75'
Замена
М. Эиса
️️️️
T. Carroll
71'
65'
Замена
D. Ajiboye
️️️️
Д. Рэндалл
Замена
D. Rankine
️️️️
И. Нисканен
62'
Замена
П. Суини
️️️️
У. Эймсон
61'
55'
Вторая желтая
М. Олакигбе
36'
Желтая карточка
М. Олакигбе
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Берроуз
Желтая карточка
И. Нисканен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
3
Шейк Диабате
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
24
Vincent Harper
ЦЗ
4
Уилл Эймсон
ЦП
12
Reece Cole
(К)
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
11
Jack Aitchison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
(К)
ЛП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
5
Эктор Киприану
ОП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
17
Майкл Олакигбе
ПВ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
25
Пирс Суини
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
15
Dion Rankine
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Питерборо Юнайтед
31
Джед Стир
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
15
Ryan De Havilland
ЦП
29
Malik Mothersille
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
3-4-3
1
Синисало
3
Диабате
33
Джулс
24
4
Эймсон
11
13
Харрис
12
19
21
Нисканен
11
3-1-1-3-2
41
Билокапич
2
20
Найт
5
Эдвардс
5
Киприану
14
Берроуз
17
Олакигбе
31
Рэндалл
10
Мэйсон-Кларк
8
26
Джонс
4
Эймсон
25
Суини
25
Суини
4
Эймсон
19
18
Вудс
18
Вудс
19
21
Нисканен
15
15
21
Нисканен
11
27
Эиса
27
Эиса
11
2
7
Фукс
7
Фукс
2
31
Рэндалл
44
44
31
Рэндалл
10
Мэйсон-Кларк
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
10
Мэйсон-Кларк
Остались в запасе
Эксетер Сити
Питерборо Юнайтед
33
Shaun MacDonald
ВР
13
Яник Вилдсхут
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
31
Джед Стир
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
29
Malik Mothersille
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
13
Яник Вилдсхут
ЦП
22
Alex Hartridge
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
29
Malik Mothersille
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Эксетер Сити - Питерборо Юнайтед
1
1
2
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
12
Офсайды
0
3
Количество передач
396
437
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
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