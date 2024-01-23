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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Нортгемптон Таун
Чарльтон - Нортгемптон Таун: обзор матча 23 января 2024
Чарльтон
23.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Первая лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Нортгемптон Таун
20'
A. McGowan (АГ)
45+3'
Т. Уотсон
7'
Т. Симпсон
22'
С. Хоскинс
90+7'
L. Appere
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Нортгемптон Таун
90'
+7
ГОЛ! 2:3!
L. Appere
Пас отдал
М. Пайннок
89'
Желтая карточка
К. Боуи
Вторая желтая
А. Эдун
86'
77'
Замена
У. Хондермарк
️️️️
S. McWilliams
Замена
T. Campbell
️️️️
Т. Уотсон
77'
Замена
Л. Фьорини
️️️️
К. Ковентри
76'
Желтая карточка
К. Ковентри
71'
Желтая карточка
Т. Бакинсон
69'
62'
Замена
L. Appere
️️️️
Т. Симпсон
Желтая карточка
Ф. Ладапо
58'
52'
Замена
М. Монте
️️️️
J. Willis
Замена
Т. Томас
️️️️
L. Jones
46'
ГОЛ! 2:2!
Т. Уотсон
Пас отдал
Ф. Ладапо
45'
+3
Желтая карточка
А. Эдун
32'
25'
Желтая карточка
С. Хоскинс
22'
ГОЛ! 1:2!
С. Хоскинс
Пас отдал
A. McGowan
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
A. McGowan
20'
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Симпсон
Пас отдал
К. Боуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
19
Тайрик Бакинсон
ОП
15
George Dobson
(К)
ЦП
45
Фредди Ладапо
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
5
Jon Guthrie
(К)
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
17
S. McWilliams
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
7
Сэм Хоскинс
ПВ
6
Jordan Willis
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Чарльтон
32
Гарри Истед
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
18
Льюис Фьорини
ЦП
9
Daniel Kanu
ЦФ
Нортгемптон Таун
1
Луи Молден
ВР
6
Мэнни Монте
ЦЗ
35
Max Dyche
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
9
Louis Appere
ЦФ
3-4-1-2
13
Мэйнард-Брюэр
5
5
14
Эдун
4
Эдмондс-Грин
6
Ковентри
19
Бакинсон
27
Уотсон
15
10
Мэй
45
Ладапо
3-2-2-3
26
Бердж
5
12
23
Броу
17
49
Леонард
7
Хоскинс
11
Пайннок
17
Симпсон
9
Боуи
6
5
4
Томас
4
Томас
5
27
Уотсон
7
7
27
Уотсон
6
Ковентри
18
Фьорини
18
Фьорини
6
Ковентри
6
6
Монте
6
Монте
6
17
16
Хондермарк
16
Хондермарк
17
17
Симпсон
9
9
17
Симпсон
Остались в запасе
Чарльтон
Нортгемптон Таун
32
Гарри Истед
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
9
Daniel Kanu
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
1
Луи Молден
ВР
35
Max Dyche
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
27
Тони Спринжетт
ПВ
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
9
Daniel Kanu
ЦФ
Остались в запасе
1
Луи Молден
ВР
35
Max Dyche
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
27
Тони Спринжетт
ПВ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Чарльтон - Нортгемптон Таун
4
1
2
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
10
Офсайды
4
2
Количество передач
481
376
Сейвы
2
3
Точность передач %
71
65
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
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