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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Питерборо Юнайтед - Кембридж Юнайтед
Питерборо Юнайтед - Кембридж Юнайтед: обзор матча 11 ноября 2023
Питерборо Юнайтед
11.11.2023, суббота, 15:00
Англия. Первая лига, 17 тур
5 : 0
Завершен
Кембридж Юнайтед
34'
Э. Мэйсон-Кларк
37'
Э. Мэйсон-Кларк
40'
К. Поку
54'
К. Поку
86'
L. Bennett (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Кембридж Юнайтед
88'
Замена
Д. Окедина
️️️️
L. Bennett
88'
Замена
B. Haunstrup
️️️️
Д. Эндрю
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
L. Bennett
86'
Замена
D. Ajiboye
️️️️
К. Поку
84'
Замена
J. Wakeling
️️️️
Р. Джонс
84'
79'
Замена
Э. Качунга
️️️️
J. Brophy
Замена
J. Katongo
️️️️
П. Киосо
69'
64'
Замена
Д. Гордон
️️️️
S. Janneh
ГОЛ! 4:0!
К. Поку
Пас отдал
Д. Рэндалл
54'
ГОЛ! 3:0!
К. Поку
40'
ГОЛ! 2:0!
Э. Мэйсон-Кларк
Пас отдал
Р. Джонс
37'
ГОЛ! 1:0!
Э. Мэйсон-Кларк
Пас отдал
К. Поку
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
30
Петер Киосо
(К)
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
5
Эктор Киприану
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
(К)
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
16
James Brophy
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
25
Jack Stevens
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
10
Элиас Качунга
ПВ
20
Brandon Haunstrup
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
4-1-2-3
41
Билокапич
20
Найт
5
Эдвардс
10
Мэйсон-Кларк
30
Киосо
14
Берроуз
17
Поку
31
Рэндалл
26
Джонс
8
5
Киприану
4-1-5
2
6
Беннетт
5
Моррисон
3
Эндрю
8
Томас
9
Окенабирхи
25
6
19
Мэй
17
30
Киосо
2
2
30
Киосо
26
Джонс
24
24
26
Джонс
17
Поку
44
44
17
Поку
2
12
Окедина
12
Окедина
2
16
10
Качунга
10
Качунга
16
3
Эндрю
20
20
3
Эндрю
17
11
Гордон
11
Гордон
17
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Кембридж Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
25
William Mannion
ВР
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Кембридж Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
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