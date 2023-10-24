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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Рединг - Флитвуд
Рединг - Флитвуд: обзор матча 24 октября 2023
Рединг
24.10.2023, вторник, 22:00
Англия. Первая лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Флитвуд
58'
Д. Баллард
90+2'
Д. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Флитвуд
90'
+8
Желтая карточка
Д. Стокли
Желтая карточка
M. Carson
90'
+7
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Вела
Пас отдал
Д. Стокли
88'
Желтая карточка
Д. Вела
Замена
М. Крейг
️️️️
Ч. Сэвидж
87'
Замена
M. Carson
️️️️
Н. Гиннес-Уокер
87'
75'
Замена
С. Робертсон
️️️️
Д. Мэрриот
Замена
К. Эхибхатиомхан
️️️️
Д. Баллард
71'
68'
Замена
Д. Стокли
️️️️
P. Omochere
60'
Замена
Ш. Руни
️️️️
Д. Мэйор
60'
Замена
Р. Брум
️️️️
Ж. Китирна
ГОЛ! 1:0!
Д. Баллард
58'
Замена
Ф. Азиз
️️️️
М. Камара
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
24
Неста Гиннес-Уокер
ЛЗ
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
8
Чарли Сэвидж
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
28
Мамади Камара
АП
8
Харви Книббс
ЦФ
23
Доминик Баллард
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
25
Connor Teale
ЦЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
18
Босун Лаваль
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
18
Жуниор Китирна
АП
1
Jay Lynch
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Рединг
1
Joel Pereira
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
14
Майкл Крейг
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
26
Шон Руни
ПЗ
20
Скотт Робертсон
ЦП
14
Райан Брум
ПП
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
4-1-1-1-3
27
Баттон
24
Гиннес-Уокер
6
Дин
6
Эбби
44
Биндон
8
Сэвидж
10
Уинг
28
Камара
28
Смит
23
Баллард
8
Книббс
3-4-1-3
25
44
32
Ирл
44
16
Вела
10
Мэйор
18
Лаваль
18
Китирна
9
7
Мэрриот
1
24
Гиннес-Уокер
3
3
24
Гиннес-Уокер
8
Сэвидж
14
Крейг
14
Крейг
8
Сэвидж
28
Камара
39
Азиз
39
Азиз
28
Камара
23
Баллард
11
Эхибхатиомхан
11
Эхибхатиомхан
23
Баллард
10
Мэйор
26
Руни
26
Руни
10
Мэйор
7
Мэрриот
20
Робертсон
20
Робертсон
7
Мэрриот
18
Китирна
14
Брум
14
Брум
18
Китирна
9
9
Стокли
9
Стокли
9
Остались в запасе
Рединг
Флитвуд
1
Joel Pereira
ВР
4
Бен Эллиот
ЦП
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
1
Stephen McMullan
ВР
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
4
Бен Эллиот
ЦП
14
Tivonge Rushesha
ЦФ
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Рединг - Флитвуд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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