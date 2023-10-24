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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Кембридж Юнайтед - Портсмут
Кембридж Юнайтед - Портсмут: обзор матча 24 октября 2023
Кембридж Юнайтед
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Портсмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кембридж Юнайтед - Портсмут
Замена
Д. Томас
️️️️
J. Lankester
90'
89'
Желтая карточка
C. Shaughnessy
77'
Желтая карточка
J. Sparkes
Желтая карточка
P. Digby
76'
Замена
S. Janneh
️️️️
С. Кайкай
69'
68'
Желтая карточка
Д. Моррел
58'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
C. Saydee
8'
Замена
J. Sparkes
️️️️
C. Ogilvie
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
3
Дэнни Эндрю
ЛЗ
2
Liam Bennett
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Jack Lankester
ЦФ
25
Jack Stevens
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
14
Gassan Ahadme
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
38
Christian Saydee
ЦФ
5
Regan Poole
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
8
Джордж Томас
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
2
Джо Рафферти
ПЗ
7
Бен Стивенсон
ЦП
9
Кусини Йенги
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
4-1-5
3
Эндрю
6
Беннетт
5
Моррисон
2
24
Кузинс
6
14
11
Кайкай
16
25
3-3-4
1
Норрис
22
Суонсон
3
16
Моррел
6
18
Робертсон
32
Лэйн
9
11
Камара
5
38
7
8
Томас
8
Томас
7
11
Кайкай
17
17
11
Кайкай
3
3
3
3
38
18
Анджорин
18
Анджорин
38
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Портсмут
25
William Mannion
ВР
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
1
Райан Шофилд
ВР
2
Джо Рафферти
ПЗ
7
Бен Стивенсон
ЦП
9
Кусини Йенги
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
9
Феджири Окенабирхи
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
2
Джо Рафферти
ПЗ
7
Бен Стивенсон
ЦП
9
Кусини Йенги
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Портсмут
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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