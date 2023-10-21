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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Портсмут - Карлайл Юнайтед
Портсмут - Карлайл Юнайтед: обзор матча 21 октября 2023
Портсмут
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Карлайл Юнайтед
90+3'
C. Shaughnessy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Карлайл Юнайтед
Замена
Ш. Раггет
️️️️
А. Робертсон
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
C. Shaughnessy
Пас отдал
J. Sparkes
90'
+3
84'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
C. Anthony Guy
Желтая карточка
Д. Рафферти
78'
78'
Замена
Л. Планж
️️️️
Д. Гарнер
Замена
К. Йенги
️️️️
П. Лэйн
77'
73'
Желтая карточка
Д. Гарнер
70'
Желтая карточка
C. Anthony Guy
69'
Замена
D. Butterworth
️️️️
Э. МакКалмонт
Замена
C. Saydee
️️️️
Ф. Анджорин
58'
48'
Желтая карточка
Э. МакКалмонт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
5
Regan Poole
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Карлайл Юнайтед
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
22
Фин Бэк
ПЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
8
Owen Moxon
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
7
Бен Стивенсон
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
9
Кусини Йенги
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
19
Джек Робинсон
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
12
Терри Абладе
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
2-3-5
1
Норрис
16
Моррел
2
Рафферти
6
18
Робертсон
32
Лэйн
5
9
11
Камара
3
18
Анджорин
2-2-5
22
Бэк
6
Лавелл
8
МакКалмонт
8
14
Гарнер
22
3
8
24
Магуайр
18
Робертсон
20
Раггет
20
Раггет
18
Робертсон
32
Лэйн
9
Йенги
9
Йенги
32
Лэйн
18
Анджорин
38
38
18
Анджорин
8
19
Робинсон
19
Робинсон
8
8
МакКалмонт
14
14
8
МакКалмонт
14
Гарнер
7
Планж
7
Планж
14
Гарнер
Остались в запасе
Портсмут
Карлайл Юнайтед
1
Райан Шофилд
ВР
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
7
Бен Стивенсон
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
Главный тренер
Джон Моусиньо
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
12
Терри Абладе
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
7
Бен Стивенсон
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
12
Терри Абладе
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Портсмут - Карлайл Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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