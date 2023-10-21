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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Эксетер Сити - Уиган Атлетик
Эксетер Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 21 октября 2023
Эксетер Сити
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
8'
М. Годо
90+7'
У. Эймсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эксетер Сити - Уиган Атлетик
90'
+7
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
У. Эймсон
90'
+4
Желтая карточка
С. Смит
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
V. Harper
84'
Желтая карточка
К. Уоттс
82'
81'
Замена
Д. Джонс
️️️️
М. Годо
Замена
R. Cole
️️️️
T. Carroll
74'
Замена
J. Scott
️️️️
А. Мускве
74'
72'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
С. Хамфрис
72'
Замена
О. Рекик
️️️️
С. Сессеньон
56'
Желтая карточка
М. Годо
Замена
К. Уоттс
️️️️
A. Hartridge
46'
Желтая карточка
З. Джулс
45'
+2
Желтая карточка
V. Harper
32'
26'
Желтая карточка
Т. Пирс
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Годо
Пас отдал
С. Хамфрис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
25
Пирс Суини
ЦЗ
24
Vincent Harper
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
14
Райан Тревитт
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
4
Уилл Эймсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
28
Шон Клэр
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
20
Мартиаль Годо
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Эксетер Сити
33
Shaun MacDonald
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
14
James Scott
ЦФ
14
Гарри Кайт
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
29
Лайам Шоу
ОП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
19
Тело Осгор
АП
9
Джош Магеннис
ЦФ
4-2-4
1
Синисало
11
Митчелл
24
33
Джулс
25
Суини
14
Тревитт
11
15
Мускве
4
Эймсон
22
11
4-3-3
1
Тикл
4
Хьюз
4
Моррисон
2
Сессеньон
46
Пирс
28
Клэр
8
Смит
17
Адико
9
Стоунз
11
Хамфрис
20
Годо
24
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
24
22
17
Уоттс
17
Уоттс
22
11
12
12
11
15
Мускве
14
14
15
Мускве
2
Сессеньон
44
Рекик
44
Рекик
2
Сессеньон
20
Годо
11
Джонс
11
Джонс
20
Годо
11
Хамфрис
9
Магеннис
9
Магеннис
11
Хамфрис
Остались в запасе
Эксетер Сити
Уиган Атлетик
33
Shaun MacDonald
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
14
Гарри Кайт
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
13
Бен Амос
ВР
29
Лайам Шоу
ОП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
19
Тело Осгор
АП
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
33
Shaun MacDonald
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
14
Гарри Кайт
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
29
Лайам Шоу
ОП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
19
Тело Осгор
АП
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Эксетер Сити - Уиган Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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