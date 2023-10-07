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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Стивенидж - Уиган Атлетик
Стивенидж - Уиган Атлетик: обзор матча 07 октября 2023
Стивенидж
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Первая лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
9'
А. Прессли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Уиган Атлетик
88'
Желтая карточка
Д. Магеннис
86'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Ш. Клэр
Желтая карточка
Д. Батлер
78'
78'
Желтая карточка
Ш. Клэр
78'
Желтая карточка
Ч. Хьюз
Красная карточка
А. МакДональд
77'
Замена
B. Thompson
️️️️
А. Прессли
74'
Замена
Н. Томпсон
️️️️
T. Vancooten
74'
69'
Желтая карточка
Л. Шоу
Желтая карточка
Л. Томпсон
67'
Замена
А. МакДональд
️️️️
D. Sweeney
63'
Замена
К. Хеммингс
️️️️
E. List
63'
61'
Замена
Т. Пирс
️️️️
С. Сессеньон
58'
Замена
Д. Смит
️️️️
С. Хамфрис
58'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Т. Осгор
55'
Желтая карточка
О. Рекик
Желтая карточка
D. Sweeney
52'
46'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
К. Уоттс
Замена
Н. Фримен
️️️️
Л. Джеймс-Уилдин
45'
+5
34'
Вторая желтая
К. Лэнг
22'
Желтая карточка
К. Лэнг
13'
Желтая карточка
Т. Осгор
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Прессли
9'
4'
Желтая карточка
С. Сессеньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
11
Джордан Робертс
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
10
E. List
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
6
Келланд Уоттс
ЦП
28
Шон Клэр
ЦП
17
Баба Адико
ЦП
19
Тело Осгор
АП
10
Каллум Лэнг
ПВ
20
Мартиаль Годо
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Натан Томпсон
ПЗ
22
Ник Фримен
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
23
Чарли Макнил
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
46
Том Пирс
ЛЗ
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
20
Каллум МакМанаман
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
18
Джонни Смит
ЦФ
2-1-5
1
Эшби-Хэммонд
26
Батлер
8
23
Томпсон
5
Пьерджанни
19
Прессли
10
15
26
3-3-2-2
1
Тикл
44
Рекик
4
Хьюз
2
Сессеньон
6
Уоттс
28
Клэр
17
Адико
10
Лэнг
19
Осгор
11
Хамфрис
20
Годо
15
4
Томпсон
4
Томпсон
15
2
Джеймс-Уилдин
22
Фримен
22
Фримен
2
Джеймс-Уилдин
26
14
МакДональд
14
МакДональд
26
10
15
Хеммингс
15
Хеммингс
10
19
Прессли
8
8
19
Прессли
2
Сессеньон
46
Пирс
46
Пирс
2
Сессеньон
19
Осгор
29
Шоу
29
Шоу
19
Осгор
28
Клэр
20
МакМанаман
20
МакМанаман
28
Клэр
6
Уоттс
9
Магеннис
9
Магеннис
6
Уоттс
11
Хамфрис
18
Смит
18
Смит
11
Хамфрис
Остались в запасе
Стивенидж
Уиган Атлетик
47
Кристиан Хеги
ВР
23
Чарли Макнил
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
13
Бен Амос
ВР
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
23
Чарли Макнил
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
4
Лайам Моррисон
ЦЗ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Стивенидж - Уиган Атлетик
3
1
1
8
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
8
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
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