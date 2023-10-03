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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Нортгемптон Таун - Рединг
Нортгемптон Таун - Рединг: обзор матча 03 октября 2023
Нортгемптон Таун
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Рединг
10'
С. Хоскинс
37'
L. Appere
90+6'
М. Пайннок
66'
Д. Баллард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нортгемптон Таун - Рединг
ГОЛ! 3:1!
М. Пайннок
90'
+6
Замена
B. Fox
️️️️
S. McWilliams
83'
Замена
Т. Симпсон
️️️️
К. Боуи
82'
82'
Замена
Б. Эллиот
️️️️
К. Эхибхатиомхан
Желтая карточка
S. McWilliams
80'
78'
Желтая карточка
К. Мола
Замена
A. McGowan
️️️️
А. Одимайо
73'
Замена
H. Lintott
️️️️
L. Appere
73'
72'
Замена
К. Мола
️️️️
M. Carson
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. Баллард
Пас отдал
Х. Книббс
61'
Замена
Д. Баллард
️️️️
C. Vickers
Замена
М. Монте
️️️️
J. Guthrie
52'
46'
Замена
Х. Книббс
️️️️
П. Мукаиру
46'
Замена
С. Хатчинсон
️️️️
Ч. Сэвидж
ГОЛ! 2:0!
L. Appere
Пас отдал
К. Боуи
37'
15'
Желтая карточка
К. Эхибхатиомхан
11'
Желтая карточка
Ч. Сэвидж
ГОЛ! 1:0!
С. Хоскинс
Пас отдал
L. Appere
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
5
Jon Guthrie
ЦЗ
17
S. McWilliams
ЦП
49
Марк Леонард
ЦП
11
Мич Пайннок
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
44
Тайлер Биндон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
3
Matthew Carson
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
8
Чарли Сэвидж
ОП
18
Caylan Vickers
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
39
Феми Азиз
ПВ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Нортгемптон Таун
31
Макс Томпсон
ВР
6
Мэнни Монте
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
27
Ben Fox
ЦП
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
4
Бен Эллиот
ЦП
23
Доминик Баллард
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
4-2-4
26
Бердж
23
Броу
26
5
24
Одимайо
17
49
Леонард
11
Пайннок
9
7
Хоскинс
9
Боуи
4-1-2-2-1
27
Баттон
6
Дин
6
Эбби
3
44
Биндон
8
Сэвидж
18
10
Уинг
39
Азиз
18
Мукаиру
11
Эхибхатиомхан
5
6
Монте
6
Монте
5
9
2
2
9
24
Одимайо
12
12
24
Одимайо
17
27
27
17
9
Боуи
17
Симпсон
17
Симпсон
9
Боуи
8
Сэвидж
5
Хатчинсон
5
Хатчинсон
8
Сэвидж
3
6
Мола
6
Мола
3
11
Эхибхатиомхан
4
Эллиот
4
Эллиот
11
Эхибхатиомхан
18
23
Баллард
23
Баллард
18
18
Мукаиру
8
Книббс
8
Книббс
18
Мукаиру
Остались в запасе
Нортгемптон Таун
Рединг
31
Макс Томпсон
ВР
3
Ryan Haynes
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
3
Ryan Haynes
ЦФ
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
Главный тренер
Джон Брэди
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Нортгемптон Таун - Рединг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
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