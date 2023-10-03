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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Челтенхэм - Флитвуд
Челтенхэм - Флитвуд: обзор матча 03 октября 2023
Челтенхэм
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Флитвуд
19'
Ж. Китирна
80'
Д. Мэрриот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Флитвуд
90'
+9
Желтая карточка
Д. Стокли
86'
Замена
К. Тшиманга
️️️️
Д. Мэрриот
82'
Замена
H. Holgate
️️️️
B. Heneghan
80'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мэрриот
76'
Замена
Д. Стокли
️️️️
P. Omochere
Замена
B. Williams
️️️️
У. Ферри
73'
Замена
А. Кина
️️️️
R. Street
73'
Замена
W. Goodwin
️️️️
Й. Малкольм
73'
72'
Желтая карточка
Р. Брум
Красная карточка
К. Дэйвис
70'
Замена
О. Хэммонд
️️️️
К. Томпсон
66'
Желтая карточка
L. Freestone
65'
59'
Желтая карточка
С. Робертсон
Желтая карточка
R. Street
55'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Китирна
9'
Желтая карточка
P. Omochere
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Owen Bevan
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
6
Lewis Freestone
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
18
Йован Малкольм
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Флитвуд
32
Джош Ирл
ЛЗ
44
Ben Heneghan
ЦЗ
18
Босун Лаваль
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
18
Жуниор Китирна
АП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
9
Promise Omochere
ЦФ
22
Aristote Nsiala
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Челтенхэм
20
Ben Williams
ЦЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
33
Liam Smith
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
9
Will Goodwin
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
Флитвуд
1
Stephen McMullan
ВР
4
Хавьер Симонс
ОП
19
Ryan Graydon
ЦП
18
Harrison Holgate
ЦФ
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
2-3-5
23
Саутвуд
5
33
Дэйвис
6
Томпсон
16
11
Ферри
3
18
Малкольм
17
8
6
2-4-1-4
44
32
Ирл
14
Брум
16
Вела
20
Робертсон
18
Лаваль
18
Китирна
22
9
7
Мэрриот
1
11
Ферри
20
20
11
Ферри
6
Томпсон
27
Хэммонд
27
Хэммонд
6
Томпсон
17
9
Кина
9
Кина
17
18
Малкольм
9
9
18
Малкольм
44
18
18
44
7
Мэрриот
20
Тшиманга
20
Тшиманга
7
Мэрриот
9
9
Стокли
9
Стокли
9
Остались в запасе
Челтенхэм
Флитвуд
21
Кэмерон Пьюпион
АП
33
Liam Smith
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
1
Stephen McMullan
ВР
4
Хавьер Симонс
ОП
19
Ryan Graydon
ЦП
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
21
Кэмерон Пьюпион
АП
33
Liam Smith
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
Остались в запасе
1
Stephen McMullan
ВР
4
Хавьер Симонс
ОП
19
Ryan Graydon
ЦП
44
Финикс Паттерсон
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Челтенхэм - Флитвуд
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
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