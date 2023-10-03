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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Чарльтон - Эксетер Сити
Чарльтон - Эксетер Сити: обзор матча 03 октября 2023
Чарльтон
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 11 тур
4 : 1
Завершен
Эксетер Сити
45'
К. Блэкетт-Тэйлор
65'
Э. Мэй
79'
М. Либерн
86'
Э. Мэй
23'
J. Scott
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чарльтон - Эксетер Сити
Замена
Ч. Кэмпбелл
️️️️
G. Dobson
87'
ГОЛ! 4:1!
Э. Мэй
86'
Замена
С. Фрейзер
️️️️
Л. Уотсон
80'
Замена
T. Campbell
️️️️
Т. Уотсон
80'
ГОЛ! 3:1!
М. Либерн
79'
72'
Замена
K. Taylor
️️️️
J. Scott
72'
Замена
П. Суини
️️️️
Д. Фицуотер
Замена
М. Либерн
️️️️
Ч. Анеке
68'
66'
Красная карточка
У. Эймсон
66'
Замена
J. Aitchison
️️️️
Г. Кайт
Пенальти не реализован!
Ч. Анеке
65'
ГОЛ! 2:1!
Э. Мэй
65'
58'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
V. Harper
Желтая карточка
С. Тедич
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
К. Блэкетт-Тэйлор
45'
23'
ГОЛ! 0:1!
J. Scott
Пас отдал
R. Cole
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
15
George Dobson
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
15
Чукс Анеке
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Эксетер Сити
1
Вильями Синисало
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
33
Зак Джулс
ЦЗ
24
Vincent Harper
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
12
Reece Cole
ЦП
14
James Scott
ЦФ
4
Уилл Эймсон
ЦФ
14
Гарри Кайт
ЦФ
22
Alex Hartridge
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Чарльтон
31
Henry Molyneux
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
26
Скотт Фрейзер
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
11
Майлз Либерн
ЦФ
Эксетер Сити
25
Пирс Суини
ЦЗ
7
Jake Richards
ЦП
23
Kyle Taylor
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
4-2-1-3
13
Мэйнард-Брюэр
6
Гектор
5
4
Томас
27
Уотсон
15
8
Уотсон
33
Блэкетт-Тэйлор
10
Мэй
9
Тедич
15
Анеке
4-2-4
1
Синисало
5
Фицуотер
33
Джулс
24
11
Митчелл
11
12
22
14
Кайт
4
Эймсон
14
27
Уотсон
7
7
27
Уотсон
8
Уотсон
26
Фрейзер
26
Фрейзер
8
Уотсон
15
20
Кэмпбелл
20
Кэмпбелл
15
15
Анеке
11
Либерн
11
Либерн
15
Анеке
5
Фицуотер
25
Суини
25
Суини
5
Фицуотер
14
23
23
14
24
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
24
14
Кайт
11
11
14
Кайт
Остались в запасе
Чарльтон
Эксетер Сити
31
Henry Molyneux
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
7
Jake Richards
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Остались в запасе
31
Henry Molyneux
ВР
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
12
Лукас Несс
ЦЗ
Остались в запасе
7
Jake Richards
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Пол Тисдейл
Статистика матча Чарльтон - Эксетер Сити
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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