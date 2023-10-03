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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Карлайл Юнайтед - Питерборо Юнайтед
Карлайл Юнайтед - Питерборо Юнайтед: обзор матча 03 октября 2023
Карлайл Юнайтед
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
90+6'
J. Gibson
72'
Р. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлайл Юнайтед - Питерборо Юнайтед
ГОЛ! 1:1!
J. Gibson
90'
+6
Замена
R. Edmondson
️️️️
Э. МакКалмонт
85'
80'
Замена
J. Wakeling
️️️️
Д. Кларк-Харрис
Желтая карточка
Ф. Бэк
76'
Замена
Т. Абладе
️️️️
Ш. Магуайр
74'
Замена
Л. Планж
️️️️
Д. Гарнер
74'
72'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эдвардс
Пас отдал
Д. Рэндалл
72'
Замена
Z. Sturge
️️️️
Х. Берроуз
72'
Замена
J. Katongo
️️️️
R. De Havilland
57'
Замена
Д. Рэндалл
️️️️
Р. Джонс
56'
Замена
К. Поку
️️️️
D. Ajiboye
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлайл Юнайтед
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
22
Фин Бэк
ПЗ
8
Owen Moxon
ЦП
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
1
Tomas Holy
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
8
Callum Anthony Guy
ЦФ
3
Jack Armer
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
15
Ryan De Havilland
ЦП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
23
Джейден Харрис
ЦП
19
Джек Робинсон
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
12
Терри Абладе
ЦФ
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
3
Zak Sturge
ЦЗ
2
Jadel Katongo
ЦЗ
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
2-2-5
6
Лавелл
22
Бэк
8
8
МакКалмонт
14
22
3
8
14
Гарнер
4-2-4
41
Билокапич
30
Киосо
5
Эдвардс
10
Мэйсон-Кларк
20
Найт
15
14
Берроуз
8
44
9
Кларк-Харрис
26
Джонс
14
Гарнер
7
Планж
7
Планж
14
Гарнер
8
МакКалмонт
27
27
8
МакКалмонт
24
Магуайр
12
Абладе
12
Абладе
24
Магуайр
14
Берроуз
3
3
14
Берроуз
15
2
2
15
44
17
Поку
17
Поку
44
26
Джонс
31
Рэндалл
31
Рэндалл
26
Джонс
9
Кларк-Харрис
24
24
9
Кларк-Харрис
Остались в запасе
Карлайл Юнайтед
Питерборо Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
23
Джейден Харрис
ЦП
19
Джек Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
23
Джейден Харрис
ЦП
19
Джек Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
44
Fynn Talley
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Карлайл Юнайтед - Питерборо Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
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