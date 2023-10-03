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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Болтон - Стивенидж
Болтон - Стивенидж: обзор матча 03 октября 2023
Болтон
03.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Первая лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Стивенидж
13'
Д. Чарльз (П)
49'
Д. Айредейл
70'
Д. Шихан
20'
Д. Рид
65'
Д. Рид (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болтон - Стивенидж
87'
Замена
А. МакДональд
️️️️
Д. Робертс
Замена
Z. Ashworth
️️️️
R. Williams
86'
86'
Замена
E. List
️️️️
J. Forster-Caskey
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Д. Чарльз
84'
83'
Замена
Н. Томпсон
️️️️
К. Пьерджанни
74'
Замена
Н. Фримен
️️️️
Л. Томпсон
ГОЛ! 3:2!
Д. Шихан
Пас отдал
Д. Айредейл
70'
69'
Желтая карточка
D. Sweeney
68'
Желтая карточка
Д. Рид
65'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Рид
Желтая карточка
К. Джером
64'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Н'Лундулу
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Айредейл
Пас отдал
Д. Шихан
49'
46'
Замена
Ф. Барнс
️️️️
T. Vancooten
Желтая карточка
Д. Айредейл
44'
Желтая карточка
Д. Томасон
29'
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Рид
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Чарльз
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
14
Джордж Томасон
ЦП
8
Джош Шихан
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
15
Terence Vancooten
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
27
Nelson Khumbeni
ЦП
5
Аарон Морли
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
22
Ник Фримен
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
10
E. List
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
4-2-4
1
Бакстер
15
Айредейл
6
Форрестер
18
Тоал
2
Когли
14
Томасон
8
Шихан
10
Демпси
19
Чарльз
9
Н'Лундулу
14
2-1-5
1
Эшби-Хэммонд
8
26
Батлер
23
Томпсон
9
Рид
2
Джеймс-Уилдин
26
5
Пьерджанни
11
Робертс
14
3
3
14
9
Н'Лундулу
35
Джером
35
Джером
9
Н'Лундулу
19
Чарльз
10
Бедварссон
10
Бедварссон
19
Чарльз
15
5
Барнс
5
Барнс
15
5
Пьерджанни
4
Томпсон
4
Томпсон
5
Пьерджанни
23
Томпсон
22
Фримен
22
Фримен
23
Томпсон
11
Робертс
14
МакДональд
14
МакДональд
11
Робертс
8
10
10
8
Остались в запасе
Болтон
Стивенидж
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
27
Nelson Khumbeni
ЦП
5
Аарон Морли
ЦФ
47
Кристиан Хеги
ВР
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
27
Nelson Khumbeni
ЦП
5
Аарон Морли
ЦФ
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Болтон - Стивенидж
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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